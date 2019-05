Mandy Minella (33 ans, WTA) est éliminée du tableau de Simple de Roland Garros, logiquement battue en deux manches (2-6, 4-6) par la Lettonne Anastasija Sevastova (29 ans), tête de série n°12.

Minella n'a rien pu faire contre la tornade Sevastova

Jean-François COLIN Mandy Minella (33 ans, WTA) est éliminée du tableau de Simple de Roland Garros, logiquement battue en deux manches (2-6, 4-6) par la Lettonne Anastasija Sevastova (29 ans), tête de série n°12.

à Paris,

Exit Anastasia, place à... Anastasija. Quarante-huit heures après avoir brillamment dominé la Russe Pavlyuchenkova (6-4, 6-2) au premier tour, Mandy Minella (33 ans, WTA 100) se frottait ce mercredi à la Lettonne Sevastova, tête de série n°12, pour sa première apparition en 32e de finale à Roland Garros.

Aussi discrète que son petit pays d'origine, Anastasija Sevastova (29 ans, WTA 12) est toutefois loin d'être une inconnue pour la n°1 luxembourgeoise: les deux joueuses faisaient en effet équipe dans le tableau de double dames sur l'ocre parisienne en 2017 et 2018, tout comme d'ailleurs à Wimbledon les mêmes années.

Mandy Minella a commis trop de fautes directes. Photo: AFP

Timide, la menue (1,69 m) Balte aux cheveux de jais fut demi-finaliste à l'US Open l'année dernière après avoir été double quart-de-finaliste toujours à Flushing Meadows en 2016 et 2017, et a déjà accroché trois titres à son palmarès. Excusez du peu! Une éclosion tardive aussi subite que surprenante et une arrivée fracassante aux portes du Top 10 mondial après une... pause-carrière d'un an et demi - de mai 2013 à 2015 - décrétée en raison d'une déprimante succession de blessures au dos et musculaires.

«Je n'ai pas pris mes petites chances»

Avant d'investir le court n°7 ce mercredi, Minella et Sevastova ont connu un premier tour tranquille lundi, avec respectivement six et cinq jeux perdus, pour 1h17' et 1h05' de match. La Lettonne passe la première à l'offensive: un break initial, suivi de... trois occasions de contre-break immédiat annihilées, et voilà la tête de série n°12 qui fait la course en tête dès le premier set (2-0).

«Oui, ce deuxième jeu, même en tout début de match, était important», reconnaît la Grand-Ducale. «C'est clair qu'en menant 0-40 et sur sa seconde balle, il fallait prendre ce jeu. Elle aurait alors sans doute un peu plus réfléchi. Mais je n'ai pas pris mes petites chances.»

Sevastova propose un jeu varié et use volontiers - et le plus souvent avec bonheur - de l'amortie, cette arme ultime censée saper le moral adverse. Un second break réalisé au septième jeu (5-2), puis à nouveau une occasion de contre-break gâchée côté luxembourgeois, et il ne faut que 36 minutes à la Lettonne pour conclure la première manche six jeux à deux.

«Je savais qu'elle maniait beaucoup l'amortie», explique la sociétaire du Tennis Spora. «Souvent, j'anticipe bien ce genre de coup, mais là, elle m'a surprise, car elle a fait des amorties sur des slices, ce qui est difficile, car la balle tourne déjà sur ell-même au moment de la frapper, et il faut lui imprimer un autre sens de rotation. Elle a vraiment mis beaucoup d'effet.»



«J'en ressors un peu frustrée»

On sort le papier carbone à l'entrée de la seconde: Minella perd directement son service (0-1), un break qu'elle ne parviendra jamais à refaire et qui s'avérera décisif au décompte final. La droitière du Tennis Spora doit forcer son jeu face à une adversaire d'un calibre incontestablement plus gros que Pavlyuchenkova et commet trop d'irrémédiables fautes directes.

«C'était dur», confirme Minella. «J'avais l'impression qu'elle ne jouait pas ultravite, mais pas lentement non plus. Elle était très précise et très forte dans les moments importants, j'en ressors un peu frustrée.»

Sevastova assène ses coups de boutoir avec la régularité d'un métronome, trouve des angles parfois impossibles sur son revers dévastateur et ne laisse aucun répit à sa malheureuse adversaire. L'issue des débats semble toute tracée: Minella ne s'octroie plus la moindre balle de debreak et s'incline en toute logique 4-6 après 1h13'. Soit exactement le même score que... dix ans plus tôt à Tenerife, lors du premier affrontement entre les deux joueuses.

Place au double désormais pour Mandy Minella. Photo: AFP

Au troisième tour, Anastasija Sevastova fera face à la Belge Elise Mertens (23 ans, WTA 20), tête de série n°19, qui a sorti sans difficulté (6-1, 6-3) la teenager française Diane Parry, âgée de seulement 16 ans.

Quant à Mandy Minella, elle restera encore au moins jusqu'à ce jeudi dans la capitale française, où elle disputera le jour de l'Ascension son premier tour du tableau de double dames face à la paire russo-ukrainienne Anastasia (encore!) Potapova - Dayana Yastremska, au côté de la Belge Alison Van Uytvanck.



«Il y a énormément de monde ici; il était préférable que ma fille reste au Luxembourg»

«Si je suis éliminée d'entrée en double, je prendrai part au tournoi WTA de Bol (4 - 9 juin, 125.000 dollars), en Croatie (là où elle a décroché son unique titre sur le tournoi WTA en 2016, ndlr)», raconte Minella. «Ensuite, vu que l'objectif est de rentrer dans le tableau final de l'US Open (26 août - 8 septembre) et que le »cut« interviendra aux alentours de Wimbledon (1er - 14 juillet), je prendrai part à des tournois challengers sur terre battue dans le but d'aller chercher le plus de points possible, car le gazon n'est pas ma spécialité et les tournois sur gazon ('s-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Majorque, ndlr) sont très durs. Ensuite, je jouerai probablement à Eastbourne la semaine précédant Wimbledon où je rentre directement dans le tableau principal.»



Et la n°1 luxembourgeoise de glisser un dernier mot sur sa fille Emma Lina, née le 30 octobre 2017, et qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas présente au côté de ses parents cette semaine à Paris. «D'habitude, on la prend avec nous sur les tournois, comme nous l'avons fait à chaque fois cette année. Mais ici, c'est un tournoi du Grand Chelem où tout est géant, où il y a énormément de monde, cela n'aurait pas été bien pour elle, et il était préférable qu'elle reste auprès de ses grands-parents au Luxembourg. Bien sûr, elle me manque, mais cela n'aurait pas été professionnel de rentrer en TGV au Grand-Duché pour aller la voir entre les deux tours», conclut la maman radieuse et qui peut être fière de son parcours en 2019 à Roland Garros.