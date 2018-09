La n°1 du tennis luxembourgeois Mandy Minella (32 ans, WTA 132) affrontera l'Australienne Alja Tomljanovic (25 ans, WTA 53), ce vendredi en quart de finale du tournoi WTA International (250.000 dollars) de Séoul, après avoir slalomé entre les gouttes pour écarter ce jeudi au deuxième tour Priscilla Hon (20 ans, WTA 173) en deux sets, 6-4, 6-3.

Minella monte dans le quart à Séoul

Jean-François COLIN La n°1 du tennis luxembourgeois Mandy Minella (32 ans, WTA 132) affrontera l'Australienne Alja Tomljanovic (25 ans, WTA 53), ce vendredi en quart de finale du tournoi WTA International (250.000 dollars) de Séoul, après avoir slalomé entre les gouttes pour écarter ce jeudi au deuxième tour Priscilla Hon (20 ans, WTA 173) en deux sets, 6-4, 6-3.

Opposée à la jeune qualifiée australienne Priscilla Hon (20 ans, WTA 173) avec la perspective d'affronter Alja Tomljanovic (25 ans, WTA 53) vendredi en quart de finale, la n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (32 ans, WTA 132) aborde sa rencontre du deuxième tour au tournoi WTA International de Séoul (250.000 dollars) avec... plusieurs heures de retard en raison des pluies s'abattant sur la capitale sud-coréenne.

Durant tout le premier set, l'Eschoise fait la course derrière l'Océanienne, comblant même un break (1-3) au cinquième jeu, avant de passer devant au neuvième jeu (5-4). Plus expérimentée, Minella s'adjuge la première manche 6-4 en 50 minutes.

Tout est plus aisé dans le second set, puisque, forte d'une manche d'avance, l'épouse de Tim Sommer réalise le double break aux troisième (2-1) et cinquième jeux (4-1) avant de promptement ficeler l'affaire 6-3 en 1h36', non sans... une mini-interruption due à la pluie à 4-2.



En quart de finale donc, ce vendredi au menu de Mandy Minella, ce sera une autre adversaire australienne, mais d'un autre calibre: Alja Tomljanovic, 53e mondiale, âgée de 25 ans, qui sort d'un autre quart de finale à Hiroshima. Si la compagne de Nick Kyrgios n'affiche encore aucun titre WTA à son palmarès, elle a néanmoins été finaliste cette année à Rabat (battue par la Belge Elise Mertens).



L'unique affrontement à ce jour entre Minella et Tomljanovic avait tourné en faveur de la Grand-Ducale, qui s'était imposée 6-3, 6-4 en 2012 sur la terre battue de Bad Gastein (Autriche).