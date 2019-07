La n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (33 ans, WTA 98) s'est écrasée (3-6, 1-6) ce jeudi au deuxième tour du tournoi ITF W100 de Contrexéville face à l'Ukrainienne Katarina Zavatska (19 ans, WTA 196).

Minella impuissante contre Zavatska à Contrexéville

Jean-François COLIN

Après un premier tour en dents de scie contre la Française Harmony Tan, Mandy Minella (33 ans, WTA 98) découvrait une adversaire inédite ce jeudi sur sa route à Contrexéville (ITF, 100.000 dollars), en la personne de la jeune (19 ans) Ukrainienne Katarina Zavatska (WTA 196).

L'Eschoise loupe le coche dès le deuxième jeu en laissant filer deux balles de break (1-1), chose que la citoyenne de Rivne évite de faire trois jeux plus loin (3-2). Zavatska insiste, persiste et... signe son succès dans le premier set, 6-3 en 46 minutes. Minella a une fois de plus raté l'occasion de revenir à quatre jeux partout dans un huitième jeu-marathon.

La teenager ukrainienne poursuit sur sa lancée en début de seconde manche (2-0, 3-1). La tête de série n°3 est à la ramasse, et s'incline finalement lourdement 3-6, 1-6 en 1h18'.