Minella et Molinaro retrouvent les joies du court

Les deux meilleures joueuses de tennis luxembourgeoises se sont (enfin) retrouvées mercredi sur un terrain, pour la première fois en deux mois. L'échange de balles a eu lieu au Tennis Club Arquebusiers.

(JFC, avec jot) - Interdites de jeu depuis deux mois, Mandy Minella et Eléonora Molinaro ont savouré comme il se doit cette libération. Dan Kersch (LSAP), le ministre des Sports avait en effet autorisé à partir de lundi la pratique de 32 disciplines sportives en extérieur, dont le tennis à deux.

Mercredi, les n°1 et 2 luxembourgeoises ont retrouvé leurs sensations en échangeant quelques balles sur un court en terre battue du TC Arquebusiers. «J'étais heureuse et euphorique de pouvoir jouer à nouveau», a déclaré Minella. Elle a avoué avoir eu «un bon feeling au niveau des coups», mais c'est physiquement que cette première séance depuis la mi-mars s'est avérée très épuisante. «L'intensité sur le terrain est difficile à reproduire ou à simuler avec de simples exercices de fitness et de force.»

A noter que les deux joueuses n'ont eu aucun problème à respecter les règles de sécurité. Par exemple, elles devaient veiller à ne toucher que leurs propres balles.

Pour rappel, comme pour tous les autres sports, la saison tennistique 2020 a été complètement chamboulée en raison de la pandémie. Ce, alors que Mandy Minella (34 ans) avait annoncé fin 2019 qu'elle bouclerait définitivement sa carrière au terme de cette année.

