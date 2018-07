Au 1er tour du Ladies Championships à Gstaad, Mandy Minella (32 ans, WTA 226) a dominé en deux sets (6-3, 7-6 (3)) la Tchèque Tereza Martincova (23 ans, WTA 160). A Imola (ITF, 25.000 dollars), Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 426) n'a fait qu'une bouchée (6-1, 6-2) de la pauvre Slovène Pia Cuk (21 ans, WTA 667) et file en quart de finale.

Minella et Molinaro bien reçues

Jean-François COLIN

Face à une adversaire - la jeune Tchèque Tereza Martincova (23 ans, WTA 160) - qu'elle avait battue lors de leurs deux affrontements en 2017 - à Hobart et Indian Wells -, Mandy Minella (32 ans, WTA 226) commence fort sur la terre battue helvète, avec deux breaks forcés dans le premier set pour mener 4-1. Mais, au prix de jeux âprement disputés, la droitière de Prague se ressaisit et s'accroche pour revenir à 3-4. Insuffisant toutefois pour empêcher la n°1 grand-ducale d'empocher la première manche 6-3 en 44 minutes.

Martincova fait le break d'entrée dans le deuxième set pour mener 2-0, un avantage éphémère puisque Minella égalise un peu plus loin à trois partout. Et comme, ensuite, aucune des deux adversaires ne parvient à se détacher, le tie-break est l'épilogue logique de cette seconde manche à suspense. Et l'épouse de Tim Sommer de conclure sept points à trois et d'avaliser sa qualification en 1h40' .



Au deuxième tour, Mandy Minella défiera la tête de série n°2 suédoise, Johanna Larsson (29 ans, WTA 77). Dans leurs quatre confrontations précédentes, Larsson s'est imposée à trois reprises, contre une seule fois (Bad Gastein en 2012) pour la Luxembourgeoise. Leur dernier affrontement remonte déjà à 2014, lorsque la Suédoise l'avait emporté difficilement 4-6, 7-6, 6-1 à Contrexéville.



Molinaro sans pitié



A Imola (ITF, 25.000 dollars), la n°2 luxembourgeoise Eléonora Molinaro (17 ans, WTA 426) est déjà un tour plus loin, qualifiée ce mercredi pour les quarts de finale après son succès sur la Slovène Pia Cuk (21 ans, WTA 667).

La droitière des Arquebusiers a pleinement justifié son statut de tête de série n°7, raflant les cinq premiers jeux du match et clôturant la première manche 6-1 en 25 minutes. La n°7 slovène sort la tête de l'eau dans un début de deuxième set serré (3-2), mais c'est la Grand-Ducale qui garde la mainmise et le dernier mot, s'imposant au final 6-1, 6-2 en 53 minutes.



Molinaro doit encore patienter avant de connaître le nom de son adversaire en quart de finale: ce sera soit la Russe Liudmila Samsonova (19 ans, WTA 350), tête de série n°4, soit la Suissesse Susan Bandecchi (20 ans, WTA 562).