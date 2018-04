Malgré un début de match chaotique, Mandy Minella (32 ans, WTA 302) s'est qualifiée ce mercredi pour le 2e tour du tournoi ITF de Wiesbaden (25.000 dollars), en dominant l'Allemande Jule Niemeier (18 ans, WTA 966) en deux sets, 6-4, 6-2.

Minella en douceur vers le deuxième tour à Wiesbaden

Jean-François COLIN

De retour de la semaine de Fed Cup à Athènes, la n°1 luxembourgeoise Mandy Minella (32 ans, WTA 302) enchaîne avec le tournoi ITF (25.000 dollars) de Wiesbaden, en Allemagne.

Au premier tour ce mercredi, c'est face à une jeune (18 ans) adversaire allemande, titulaire d'une wild-card, que la maman de la petite Emma Lina (qui fêtera déjà ses six mois lundi) se produisait. Jule Niemeier, 966e mondiale, ne présente aucune référence particulière et n'était pas, a priori, de taille à inquiéter l'expérimentée trentenaire du Tennis Spora. Et pourtant...

Depuis son retour à la compétition, début février à Grenoble, Mandy Minella nous a plutôt habitués à des entames de match en mode... mineur. Tel un diesel lent au démarrage, l'Eschoise laisse son adversaire s'installer tranquillement dans la rencontre et mener... 4-0 après un quart d'heure. Le bon moment pour... siffler la fin de la récréation et revenir aussitôt à 4-4 en l'espace de... 13 minutes. Action, réaction!

Et Minella de poursuivre sur son irrésistible élan pour conclure la première manche 6-4 en 41 minutes. Le deuxième set sera plus fluide dans le chef de l'épouse de Tim Sommer: Niemeier parvient certes à stopper l'hémorragie à neuf jeux d'affilée en revenant à 1-3, mais pas de quoi enrayer la marche en avant de la Grand-Ducale qui s'impose finalement 6-4, 6-2 en 1h18'.



Sur la route de Mandy Minella ce jeudi en huitième de finale, il y aura la Suédoise, née à Oslo, Cornelia Lister, 23 ans, classée n°399 mondiale, qui a profité de l'abandon de la Française Alizé Lim, tête de série n°6, au premier tour. Lister a atteint la finale du tournoi ITF d'Antalya fin mars.