Minella à l'US Open, clap, onzième!

Jean-François COLIN A l'aube de sa onzième participation à l'US Open, dernier levée du quatre majeur en 2019, voici un tour d'horizon de la carrière en Grand Chelem de la n°1 luxembourgeoise, Mandy Minella.

Présente pour la troisième fois (sur quatre) dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem cette saison, Mandy Minella s'apprête à disputer à 33 ans dès ce lundi son onzième US Open à Flushing Meadows, où elle signera au premier tour contre la Suissesse Belinda Bencic (tête de série n°13) sa cinquième apparition dans le tableau principal.

Elle y a obtenu ses résultats les plus probants en 2010 et en 2012, en accédant au troisième tour, soit son meilleur résultat absolu dans une levée du Grand Chelem. En 2010, l'Eschoise s'était d'ailleurs extirpée des qualifications, alignant ainsi cinq succès de rang, avant de tomber face à l'Américaine Venus Williams, alors tête de série n°3. Aussi bien en 2013 qu'en 2016, sa route s'est arrêtée au premier tour, tandis qu'elle n'avait pu s'extraire de la jungle des qualifications en 2007 - pour sa première participation -, 2009, 2011, 2014, 2015 et, l'année passée, en 2018.

Dans l'ensemble, la n°1 luxembourgeoise affiche un bilan global positif de quatorze victoires contre dix défaites sur le ciment new-yorkais.

36 participations en Grand Chelem

Au crépuscule de sa carrière, désormais heureuse maman d'une petite Emma Lina née le 30 octobre 2017, Minella totalise à ce jour 36 participations aux quatres tournois du Grand Chelem, dont vingt fois dans le tableau principal, soit issue des qualifications, soit directement. La ventilation renseigne huit présences à l'Open d'Australie, neuf à Roland Garros et à Wimbledon, et donc dix - bientôt onze - à l'US Open.

En plus de ses deux seizièmes de finale à New York (2010 et 2012), la droitière du Tennis Spora a accédé à quatre reprises au deuxième tour: Australie 2014 et 2017, Roland Garros 2019 et Wimbledon 2016.

«Très contente de ma saison jusqu'ici» Après cinq mois de compétition en 2019, pour sa seconde saison sur le circuit en tant que maman suite à la naissance de la petite Emma Lina le 30 octobre 2017, Mandy Minella (33 ans) dresse un bilan globalement positif.

Quand on sait la manne financière que représente une simple participation aux tournois majeurs du circuit WTA - le deuxième tour à Roland Garros cette année a par exemple rapporté la coquette somme de 87.000 euros -, on comprend mieux toute l'importance de ces rendez-vous tout au long des quinze années de carrière professionnelle de Mandy Minella qui a, à ce jour, amassé près de deux millions d'euros (1.918.397) de gains.



Pour la première fois en neuf tentatives, Mandy Minella accédait au deuxième tour de Roland Garros cette année Photo: AFP

Un total appréciable pour une joueuse, aujourd'hui classée au 142e rang mondial, qui avait atteint son meilleur ranking (n°66 mondiale) en septembre 2012. Elle possède à son palmarès un titre WTA en simple (Bol, 2016) et cinq en double (Marrakech et Bogota en 2013, Limoges en 2015 et 2016, et Bol en).