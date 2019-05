Plus de dix ans qu'elles se côtoient sur le circuit! Mandy Minella et Yanina Wickmayer se sont retrouvées une quatrième fois face à face ce jeudi à La Bisbal D’Empordà et la balle a enfin roulé en faveur de la Luxembourgeoise.

Minella a enfin vaincu le signe indien

Christophe NADIN Plus de dix ans qu'elles se côtoient sur le circuit! Mandy Minella et Yanina Wickmayer se sont retrouvées une quatrième fois face à face ce jeudi à La Bisbal D’Empordà et la balle a enfin roulé en faveur de la Luxembourgeoise.

Boostée par son entrée dans le tableau final de Roland Garros, Mandy Minella a surfé sur cette euphorie pour se qualifier pour les quarts de finale du tournoi ITF de La Bisbal D’Empordà (60.000 dollars).

Tête de série n°1 du tournoi catalan, la 99e joueuse mondiale a distancé l'une de ses bêtes noires sur le circuit. Mandy Minella a battu la Belge Yanina Wickmayer (WTA 153) en deux manches (6-3, 7-6 (4)) après 1h38' de jeu. C'est le premier succès de la joueuse eschoise en quatre matches face à cette adversaire.

Le deuxième set a valu son lot de rebondissements puisque Minella menait 4-2 avant de se retrouver derrière à 5-6. En quart de finale, la première joueuse luxembourgeoise défiera une Espagnole: Paula Badosa Gibert, 135e mondiale, tête de série n°6 et vainqueure 6-3, 6-1 de Rosa Vicens Mas, issue des qualifications.