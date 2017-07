(tof). Le Fola se retrouve devant une situation inédite. Vainqueur deux buts à un des Moldaves du Milsami Orhei à Esch, le club doyen va devoir gérer cet avantage. Entre l'envie d'aller marquer un but et la volonté de défendre ce maigre avantage, il faudra trouver le bon dosage.

Le Fola n'a pas ruminé longtemps le but inscrit à la 81e minute par Platica. Le club luxembourgeois a retiré tout le positif de cette rencontre aller avant de prendre la direction de la Moldavie ce mercredi matin. «Je retiens d'abord la victoire et la fierté qu'elle nous a procurée», souligne Corentin Koçur.

Le milieu de terrain français était l'un des trois nouveaux joueurs avec Chrappan et Saiti à débuter la partie. Il puise même dans le but moldave tombé dans la foulée de la deuxième réalisation eschoise des raisons d'y croire encore plus. «Peut-être qu'avec un 2-0, on se serait déplacé avec trop de tranquillité. Ici, on va rester concentrés.»

Ce sera l'un des maîtres mots de ce début de rencontre. Pour éviter par exemple ce genre de phase qui amène le but encaissé à l'aller. «Oui, on l'a revu en vidéo. C'est une accumulation de petites erreurs», concède le transfuge de Mouscron.

Un grain de sable dans des rouages plutôt bien huilés pour une première cette saison. Hadji a étalé toute sa classe et retrouvé ses sensations après la blessure de la saison dernière. Dallevedove a régalé dans l'entrejeu et Saiti s'est révélé sur un flanc orphelin de Françoise et Rodrigues. Dans cette animation offensive, Koçur a tenté de trouver ses marques.

«Comme c'était mon premier match de Coupe d'Europe, j'ai respecté les consignes du coach à la lettre. Je ne suis pas parti à l'aventure.» Electron libre de l'entrejeu eschois, le joueur formé à Lens et qui fut prêté à Westhoek en Division 2 amateur belge, est revenu très bas dans le jeu pour toucher ses premiers ballons avant de produire un travail de fourmi.

En face, les Moldaves n'ont guère impressionné, mais le fameux but marqué à l'extérieur leur permet d'y croire encore. «C'est clair. On devra essayer de marquer en premier pour leur couper les jambes. Attendre, ça pourrait nous coûter très cher et ça ne correspond pas à notre nature.»

Jeff Strasser ne devrait pas chambouler ses lignes à l'heure d'aborder ce match retour. Il disposera, avec le retour de Billy Bernard, d'une alternative en charnière centrale. Ken Corral a lui soigné sa cheville. Seul Cédric Sacras, qui s'est donné une entorse, manque à l'appel.

Le Fola va-t-il se montrer à la hauteur et se glisser dans le sillage du Progrès Niederkorn?

Le cadre du Fola en Moldavie: Cabral, Clement, Hym; Bechtold, Bensi, Bernard, Chrappan, Corral, Cvetkovic, Dallevedove, Hadji, Kirch, Klapp, Klein, Koçur, Laterza, Lopes, Martin-Suarez, Muharemovic, Pierrard, Saïti et Santos.