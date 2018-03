Le «Requin» Vincenzo Nibali (Bahrein) a coupé l'herbe sous le pied des sprinteurs pour remporter magistralement Milan-San Remo, la première grande classique de la saison qui est aussi la plus longue avec 294 kilomètres.

Milan-Sanremo: le panache de Nibali, Drucker audacieux

(ER/AFP) - Le vainqueur du Tour de France 2014 a attaqué à 7 km de l'arrivée, dans le Poggio, la dernière difficulté du parcours. Il a préservé un court avantage sur la Via Roma et résisté au retour du peloton réglé par l'Australien Caleb Ewan (Mitchelton) et le champion de France Arnaud Démare (Groupama), troisième. Nibali a mis fin à douze ans d'attente pour le cyclisme italien qui n'avait plus gagné la Primavera depuis Filippo Pozzato en 2006.

Avant l'attaque de Nibali, c'est Jempy Drucker en personne qui a mis le feu aux poudres en attaquant dans le Poggio. Mais le coup de poker du Luxembourgeois n'a pas été couronné de succès puisqu'il a été repris avant le sommet du Poggio avant de rallier l'arrivée en 56e position à 1'02" du vainqueur du jour.



Cette 109e édition, courue sous la pluie pendant plusieurs heures avant de rencontrer le soleil à 60 kilomètres de l'arrivée, a été longtemps ouverte par une échappée de neuf coureurs lancée après 9 km. Les derniers rescapés (Bono, Maestri, Rota, Van Winden) ont été repris après la zone des «capi», les petites collines près du littoral ligure, à 30 km de l'arrivée.

Aucune attaque n'a été déclenchée dans la Cipressa, l'avant-dernière difficulté, avant la cabriole spectaculaire du Britannique Mark Cavendish, vainqueur en 2009, à 10 km de l'arrivée.



Un deuxième monument



Le Sicilien, qui est âgé de 33 ans, est l'un des rares coureurs de l'histoire à avoir gagné les trois grands tours (Giro, Tour de France, Vuelta). Mais il a aussi déjà gagné des classiques, principalement le Tour de Lombardie. Nibali s'était classé en 2012 la troisième place de la «Sanremo», la classique des sprinteurs qui leur échappe pour la deuxième année consécutivement.



En 2012, il n'avait pu faire mieux que troisième à l'arrivée, déjà une performance pour l'attaquant italien devenu un maître en stratégie. «Je ne suis pas du tout rapide du tout et je devais inventer quelque chose», a déclaré Nibali, au comble de la joie après l'arrivée. «J'y suis parvenu et cela me semble incroyable. J'en rêvais mais je ne m'attendais pas à gagner».

«La pluie et le froid ont rendu la journée difficile mais je me suis rendu compte sur la Cipressa (l'avant-dernière montée) que j'avais de bonnes jambes», a ajouté le vainqueur du jour. «Le plus difficile a été d'affronter le vent contraire dans les deux derniers kilomètres. Il me semblait que cela ne finirait jamais!»



