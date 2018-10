Pour le compte des huitièmes de finale de Coupe du Luxembourg de futsal, le RAF Differdange, rétrogradé en Ligue 2 où il ne compte pas faire des vieux os, affronte le FC Wiltz 71 samedi (18h30). Le capitaine differdangeois, Miguel Cardoso évoque cette descente aux enfers et se projette vers l'avenir.

Miguel Cardoso: «Le RAF Differdange a hâte de revenir en Ligue 1»

Propos recueillis par Stéphane Guillaume

Miguel, comment le RAF Differdange a-t-il vécu sa descente en Ligue 2 en fin de saison dernière?

C’était une saison compliquée pour le club. Les changements répétés d’entraîneurs, ainsi que le manque d’effectif sont, d’après moi, les principales causes de notre relégation. Je ne vous cache pas que c’est avec une grande tristesse que nous sommes descendus en Ligue 2. Mais, tout de suite, il était clair pour nous que la montée serait notre objectif principal cette saison.

En bon capitaine, vous n’avez pas quitté le navire à l'entresaison...

Au début, je ne vous cache pas que j’ai un peu hésité à rester. Mais dès que j’ai vu l’engagement, et le travail du comité et de l’entraîneur, tous très soucieux de réunir toutes les conditions pour que notre équipe puisse remonter en Ligue 1, j’ai compris que ma place était ici, et pas ailleurs.

Vous êtes toujours invaincus depuis le début du championnat en Ligue 2. Quelle est la différence majeure entre l'élite et son antichambre?

La différence de qualité et de compétitivité entre les deux est importante. En L1, tout évolue beaucoup plus vite, notamment grâce à l'apport de joueurs venus de l’étranger. On ne peut pas comparer, c’est un tout autre niveau. Le club a hâte de revenir en Ligue 1 et de reprendre sa place au plus au niveau du futsal luxembourgeois.

Vous venez de signer un score hallucinant de... 6-28 face aux Miseler Léiwen Wintrange. Comment cela fut-il possible?



Ce genre de résultat surprenant est surtout dû au fait qu'il y a une ou deux équipes qui viennent de commencer le futsal en Ligue 2. Il leur faut encore un peu de temps pour atteindre un certain niveau. A l'inverse, le championnat compte trois, voire quatre équipes favorites. La course à la montée s'annonce quand même assez serrée.

Ce samedi (18h30), en huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg, vous affrontez le FC Wiltz 71, un autre sociétaire de Ligue 2. Qu'en savez-vous?

Je ne connais pas les joueurs de Wiltz, mais je sais que ce sera un des candidats à la montée. Donc, je m’attends à un match difficile et équilibré.

Le programme des huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg



Samedi

18h30: FC Wiltz 71 (L2) - RAF Differdange (L2)

20h: Union Titus Pétange (L1) - ALSS Luxembourg (L2)

Dimanche



18h: AS Sparta Dudelange (L1) - FC Differdange 03 (L1)

18h30: Racing Futsal Luxembourg (L1) - CS Fola Esch (L2)

18h30: US Esch (L1) - Futsal Wilwerwiltz (L2)



18h30: FC Bettendorf (L1) - Red Boys Aspelt (L1)

19h: Miseler Léiwen Wintrange (L2) - Amicale Clervaux (L1)



Samba 7 Futsal Niederkorn (L1) - 58 Latdevils Garnich (L2) 3-0 forfait