Après un exode de deux ans à Messancy, en Belgique, Mickaël Leoni (29 ans) a préféré revenir au Luxembourg, précisément à Canach. Son équipe a bu la tasse à Mamer (0-3). «Une journée à oublier», affirme-t-il.

Sport 2 min.

Mickaël Leoni (Canach): «Retrouver le plaisir du jeu»

Après un exode de deux ans à Messancy, en Belgique, Mickaël Leoni (29 ans) a préféré revenir au Luxembourg, précisément à Canach. Son équipe a bu la tasse à Mamer (0-3). «Une journée à oublier», affirme-t-il.

Propos recueillis par Vincent Lommel



Mickaël, à 29 ans, quels sont vos objectifs en retrouvant le football luxembourgeois?

Si je n’ai plus 20 ans, la motivation de performer est intacte. L’envie est «modeste»: faire de mon mieux et retrouver le plaisir du jeu. J’avais joué dans un passé récent, entre autres, à Lamadelaine et au Titus Pétange. Pour des raisons familiales - naissance de son premier enfant -, j’éprouvais le besoin de faire un break. J’avais choisi de rejoindre Messancy à l’été 2016. Le club évolue en deuxième provinciale (7e niveau belge) et le degré d’exigence (2 entraînements par semaine voire 1) est nettement moindre. C’était idéal. Le niveau du football pratiqué est inférieur à celui de PH et, très honnêtement, il est difficile d’y prendre du plaisir. Je me suis adapté… mais le souhait était de retrouver le Luxembourg. J’avais besoin d’un nouveau challenge. J’ai eu des contacts en Belgique. Via Alain Fichant, je suis entré en contact avec Canach et Olivier Ciancanelli. Le deal s’est vite fait. J’ai signé un contrat de trois ans.

Le club reste sur une saison en demi-teinte en Promotion d'Honneur. La nouvelle campagne débute en mode mineur (4 points sur 9). S’incliner 0-3 à Mamer est interpellant. Vous êtes forcément déçu?

Mamer a quasiment pratiqué un marquage individuel et il y avait si peu d’espaces pour trouver l’homme libre. N’empêche, nous nous sommes créé trois voire quatre très belles opportunités - Porzi n’a guère été en réussite - lors de la demi-heure initiale sans parvenir à en mettre une au fond. Mamer trouve la faille (35e). A 1-0, c’était encore plus facile pour Mamer qui songeait d’abord à défendre. A 2-0 (50e), c’était fini. Le coach avait prévenu le groupe mais rien n’y a fait. Une journée à oublier.

Le championnat fait relâche le prochain week-end. Le calendrier vous réserve Kaërjéng (le dimanche 16), Junglinster (le mercredi 26) et Erpeldange (le dimanche 30 septembre). A quoi peut prétendre Canach au mois de mai 2019?

Le niveau de la PH est encore plus élevé que par le passé. Aucun match n’est facile. Réaliser une belle campagne est possible… mais tous les clubs raisonnent de la sorte. Se livrer à un pronostic, être deuxième, quatrième ou sixième, est impossible. Je suis réaliste: je n’étais pas là l’an passé mais le club ambitionne de faire mieux (modeste 8e, 34 points sur 78 et douze défaites). Le groupe a changé. Il faudra un peu de temps avant de trouver la bonne et pleine carburation.