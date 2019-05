Si la première place de Samir Hadji était attendue, la 26e et dernière journée de BGL Ligue a permis au duo Jager-Turpel de décrocher une place sur le podium des buteurs du championnat.

Mickaël Jager et Dave Turpel dauphins de Samir Hadji

Si la première place de Samir Hadji était attendue, la 26e et dernière journée de BGL Ligue a permis au duo Jager-Turpel de décrocher une place sur le podium des buteurs du championnat.

Pour la première fois de sa carrière, Hadji décroche le titre de meilleur buteur de la Division Nationale. Auteurs d'un doublé ce dimanche, le joueur de Strassen et le Dudelangeois affichent 14 réalisations au compteur. A noter que quatre autres joueurs (Abreu, B. Cabral, Ibrahimovic et Lavie) ont clôturé ce championnat en s'offrant deux buts de plus à leur tableau de chasse.



Le classement des buteurs après la 26e journée

23 buts: Hadji (Fola)

14 buts: Jager (Strassen) +2, Turpel (Dudelange)+2

13 buts: Benamra (Mondorf), B. Cabral (RMHB) +2

12 buts: Biedermann (Rosport)

11 buts: Ibrahimovic (Dudelange) +2, Karapetian (Progrès)

10 buts: Bensi (Fola), Holtz (Etzella), Lavie (Hostert) +2

9 buts: Lourenco (Strassen), Luisi (Jeunesse), Sahin (Rumelange), Scanzano (Mondorf), Seydi (Fola) +1

8 buts: Abreu (UTP) +2, Diallo (Rumelange), Shala (Racing)

7 buts: Mokrani (RMHB), Muratovic (Differdange), Perez (Dudelange) +1, Sawaneh (UTP), Da. Sinani (Dudelange), Weirich (Rosport)

6 buts: Bojic (UTP), Couturier (Dudelange), De Almeida (Progrès), Deruffe (Differdange), Françoise (Progrès) +1, Klapp (Fola), Lusamba (Rumelange), De. Sinani (Fola)

5 buts: Dango (Hostert) +1, Gomes (Rumelange) Martins (Mondorf), Nakache (Racing), Ndiaye (Jeunesse) +1, Pokar (Dudelange), Runser (Strassen), Ruppert (Strassen)

4 buts: Agouazi (Racing), Caron (Differdange), Cruz (Dudelange), Da Mota (Racing), Er Rafik (Jeunesse) +1, Eshtimi (Progrès) +1, Kadrija (Etzella), Kyereh (Jeunesse), Szimayer (Racing), S. Thill (Progrès)

3 buts: Almeida (Differdange), Arantes (RMHB), Basic (UTP), Bernardelli (Strassen), Birk (Racing), Carnevalli (UTP), Corral (Fola), Dzanic (UTP), Couto Pinto (Differdange), Garos (Differdange), Jordanov (Dudelange), Lahyani (Hostert), Malget (Dudelange), Marques (Mondorf), Martins (Progrès) +1, Pedro (Jeunesse), Peters (Hostert), Stolz (Dudelange), D. Stumpf (Hostert), Torres (Progrès), Zwick (Etzella)

2 buts: Bidon (Etzella) +1, E. Cabral (Mondorf), Correia (Etzella), Desevic (Hostert), Delgado (Jeunesse), A. Dervisevic (Hostert) +1, Dikaba (Fola), Eichhorn (Hostert), Esch (UTP), Fostier (Rumelange), Gashi (Titus Pétange), Hall (Progrès), Hégué (Mondorf), Heinz (Rosport), Hennetier (Racing), Jarecki (Etzella) +2, Kalisa (Etzella), Klica (Jeunesse), Kruska (Dudelange), Maison (Rumelange), Mboup (Racing), Menessou (Jeunesse), Natami (Jeunesse), Payal (Strassen), Pimentel (Etzella), Siebenaler (Differdange), P. Simon (Racing), Todorovic (Jeunesse), Wang (Hostert), Yao (Mondorf), Yao (Rosport)

1 but: Agovic (Dudelange), Alunni (RMHB) +1, Arnold (Etzella), Bah (RM Hamm Benfica), Barbaro (Strassen) +1, Bastos (Progrès), Bechtold (Rosport), Bensi (Fola), Benzouien (Dudelange), Bernard (Fola), Bisevac (Dudelange), Borges (RMHB), Bouchibti (Etzella), Da Silva (Racing), Dabrowski (Rumelange), Dallevedove (Rosport), Deidda (Jeunesse),Delgado (Jeunesse), Dionisio (Racing), Dos Santos (Strassen), Donval (Rumelange), Duriatti (Jeunesse) +1, Eichhorn (Hostert), Feltes (Rosport), Ferino (Progrès), Fisch (Rosport), Franzoni (Differdange), Gomes (RMHB), Hartmann (Rosport), Held (UTP), Hoffmann (Hostert), Humbert (Racing), Hurth (Hostert), Jänisch (Differdange), Karayer (Progrès), Kasel (Rosport), Kenia (Dudelange), Kirch (Fola), Klein (Fola) +1, Koçur (Fola), Lafon (Strassen), Lascak (Rosport), Laterza (Fola), Medina (Etzella), Mélisse (Dudelange), Menaï (Jeunesse), Mendes (RM Hamm Benfica), Mondon (Strassen), Nabli (Mondorf), Nouidra (Racing), Osmanovic (Racing), Oukache (Differdange), Ramdedovic (Progrès), Ribeiro (Differdange), Saiti (Fola), Schneider (Progrès), Serwy (Hostert), Silaj (UTP), B. Simon (Strassen), J. Simon (Racing), Soares (Jeunesse) +2, Steinbach (Jeunesse), C. Stumpf (Hostert), P. Stumpf (Dudelange), Soares (Mondorf), Sully (Strassen), Swistek (Differdange), Tsuchihaschi (Strassen), Vandenbroeck (Differdange)

C.S.C.: Klein, Zwick, Correia, Malget, Monteiro, Weber, Hall, Kalisa, Souto, Mastrangelo (2), Papadopoulos