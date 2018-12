L'attaquant de Strassen était des nôtres ce lundi. Le mercato agité de l'UNA, l'affaire Adler sans oublier la bonne forme actuelle de l'équipe sont au menu de l'émission du jour.

Mickaël Jager dans Zone Mixte: «Cet été, j'ai eu l'impression d'avoir changé de club»

L'ancien buteur de Walferdange a aussi évoqué la difficulté de gérer vie professionnelle et football. Les succès du Fola et Progrès dans les matches au sommet de la 13e journée de BGL Ligue ainsi que le tirage des qualifications de l'Euro 2020, où le Luxembourg croisera la route du Portugal, de l'Ukraine, de la Serbie et de la Lituanie, sont aussi évoqués.



