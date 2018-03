La formation Andy Schleck Cycles Woman Cycling a officiellement fait ses débuts lors de Gand-Wevelgem. Rencontre avec Michel Zangerlé, son entraîneur.

Michel Zangerlé: «Voir notre maillot sur le Festival Elsy Jacobs»

Le week-end dernier, la formation Andy Schleck Cycles Woman Cycling a participé à sa première course, Gand-Wevelgem. Les équipes débutantes (U17) et juniors (U19) étaient opposées à une partie de l’élite mondiale sur cette manche de la Coupe des nations. L’équipe, touchée par les chutes, a quand même réussi à accrocher un top 20 chez les juniors avec la Française Sarah Berkane. Michel Zangerlé, l’entraîneur de Christine Majerus et d'Anne-Sophie Harsch, revient sur cette première course.

Propos recueillis par Hugo Barthélemy

Quel bilan tirez-vous de Gand-Wevelgem, votre première course?

Nous retenons la très bonne place de Sarah Berkane (20e) chez les juniors. Nous sommes aussi très heureux d’avoir eu la chance de pouvoir nous mesurer à des adversaires de ce niveau. Néanmoins, nous avons eu beaucoup de malchance avec des chutes. Chez les débutants, Marie Schreiber est tombée dans le premier tour et Jil Langer a été gênée. Les juniors n’ont pas non plus été épargnées par les chutes.

Allez-vous participer à d’autres Coupes des nations au cours de cette saison?

Oui, nous allons également participer à la manche néerlandaise, le EPZ Omloop Van Borsele, fin avril. Ce sera une nouvelle occasion de nous tester contre de très bonnes athlètes.

Quels seront vos objectifs pour cette saison?

Pour cette première saison, le grand objectif sera d’accompagner les coureuses qui sont nouvelles dans le peloton. Il faut leur apprendre la science de la course, comment se comporter dans un peloton. Un autre objectif sera de bien former les jeunes. L’équipe ne s’est pas mise de gros objectifs de résultats pour cette saison, nous espérons engranger de l’expérience pour pouvoir évoluer la saison prochaine à un niveau plus élevé, mais cela passera également par un bon recrutement.

Verra-t-on le maillot de l'Andy Schleck Cycles Woman Cycling Project évoluer sur le sol luxembourgeois?

Ce projet est une entente des clubs luxembourgeois. Au pays, elles seront obligées de porter le maillot de leur club, même si certaines athlètes ont demandé à rouler avec notre maillot toute l’année. Nous sommes juste là pour aider les filles à courir à l’étranger. Mais elles auront quand même le droit de porter ce maillot sur les cyclosportives comme le Schleck Gran Fondo et la Charly-Gaul. Notre grand objectif serait de voir notre maillot sur le Festival Elsy Jacobs.