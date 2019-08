Michel Ries intégrera le peloton professionnel en 2020. Le coureur luxembourgeois âgé de 21 ans, qui sort d'un sensationnel Tour de l'Avenir, a paraphé un contrat de deux ans au sein de la formation américaine Trek-Segafredo.

Michel Ries va passer professionnel chez Trek-Segafredo

C'est désormais officiel: Michel Ries a franchi le cap. Le coureur, qui était déjà stagiaire au sein de la formation Trek-Segafredo depuis le 1er août 2018, rejoindra la structure professionnelle dès l'année prochaine. Et ce, pour les deux prochaines saisons. Il y côtoiera son compatriote Alex Kirsch, qui a rejoint l'équipe au seuil de cette saison.

«Un rêve devenu réalité»

«Mon objectif est de poursuivre mon développement en 2020 et d'apprendre à tirer le meilleur de moi-même. Et dans cette optique, je pense que Trek-Segafredo m'offre le meilleur environnement. Pour moi, c'est un rêve devenu réalité», a déclaré celui qui vient de finir deuxième lors de deux étapes du Tour de l'Avenir et septième du général final.

«Nous pensons que Michel est prêt à franchir une nouvelle étape sur le circuit mondial et nous sommes impatients de l'avoir dans nos rangs», a glissé pour sa part Luca Guercilena, le patron de la formation américaine.

Michel Ries portait les couleurs de l'équipe Kometa, dirigée par Alberto Contador et considérée comme l'antichambre de Trek-Segafredo, depuis 2018. Il figure parmi les meilleurs grimpeurs de sa génération.