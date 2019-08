Le Luxembourgeois âgé de 21 ans s'est classé deuxième de la 8e étape du Tour de l'Avenir derrière l'Australien Alexander Evans, ce vendredi à Méribel-Col de la Loze.

Michel Ries deuxième au Tour de l'Avenir

Jean-François COLIN Le Luxembourgeois âgé de 21 ans s'est classé deuxième de la 8e étape du Tour de l'Avenir derrière l'Australien Alexander Evans, ce vendredi à Méribel-Col de la Loze.

(AFP). - La 8e étape, d'une distance inédite de... 23,1 kilomètres tous en montée avec une pente moyenne de 10% et même des passages à 19%, entre Brides-les-Bains et Méribel-Col de la Loze, a offert une vraie explication entre leaders dans le col de la Loze. Dans les passages les plus durs, Clément Champoussin a fait exploser la course, ce qui a été fatal au maillot jaune Mauri Vansevenant, lâché au milieu du parcours pour ne terminer qu'au 23e rang à 4'07".

«Les sept derniers kilomètres étaient très durs, il fallait bien gérer pour ne pas se mettre dans le rouge trop vite. J’ai fait toute la montée à mon tempo et je pense avoir bien géré la montée. J’aurais bien aimé gagner ici, mais ma deuxième place est un excellent résultat. Je suis quand même un peu déçu, déjà l’année dernière j'vais fait deuxième sur une étape, mais c’est de bon augure pour les deux dernières journées. Je vais tout tenter pour remporter une étape, et pourquoi pas, faire une remontée au général», a relaté Michel Ries après l'arrivée.

L'Australien Alexander Evans a franchi la ligne en solitaire au sommet du col de la Loze. Source: Tour de l'Avenir

Au classement général justement, Ries grimpe de cinq places pour se retrouver dans le Top 10, au dixième rang à 4'19". Tobias S. Foss, déjà leader au soir de la 3e étape, devance l'Américain Matteo Jorgenson de 23 secondes et l'Italien Giovanni Aleotti de 41 secondes.

Le Français était encore seul en tête sous la flamme rouge, mais il s'est finalement fait rattraper puis dépasser par l'Australien Alexander Evans, qui s'est imposé en solitaire avec 12 secondes d'avance sur le Luxembourgeois Michel Ries, tandis que Champoussin se classe troisième (à 24"), l'Américain Matteo Jorgenson quatrième à 36" et le nouveau leader au général, le Norvégien Tobias S. Foss, cinquième (42").

Des écarts peu importants au vu des deux dernières étapes de ce 56e Tour de l'Avenir: samedi, les coureurs affronteront trois cols de 2e catégorie sur les 68 km qui séparent Villaroger et Tignes, avant un final très relevé entre Saint-Colomban-des-Villards et Le Corbier, dimanche.



Côté luxembourgeois, Maxime Weyrich a fini 72e à 10'54" et Arthur Kluckers 87e à 11'50". Au général, ils sont respectivement 112e à 1h36'52" et 55e à 50'00".