Après avoir ramené un bon point (1-1) de Grenoble samedi, les Messins accueillent le Red Star ce mardi (21h) avec les faveurs du pronostic. L’ex-gardien mosellan, Michel Ettorre (61 ans) présente le rendez-vous qui, selon lui, s’annonce déséquilibré.

Michel Ettore: «Je vois le FC Metz s’imposer largement face au Red Star»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Michel, vous vous occupez de l’équipe de France U16. Les Messins y sont-ils bien représentés? Le football professionnel chez les seniors vous manque-t-il?

Le Messin Lenny Lacroix (15 ans) a été élu meilleur joueur lors de notre tournoi du Val-de-Marne. Nous sommes dans une année de «brassage», car nous travaillons sur une période de deux ans. Est-ce que le football professionnel me manque? Non, je suis amoureux des clubs où je suis passé, mais je pense que sur la fin, j’agaçais certains professionnels. Quand la Fédération française de football m’a tendu la main, j’ai dit oui immédiatement. J’étais dernièrement à Amnéville pour une soirée très sympathique organisée par le District mosellan de football et j’ai vraiment apprécié ce moment.

Que pensez-vous du parcours du FC Metz en Ligue 2?

Metz est une équipe solide, qui a même l’intelligence de l’emporter quand ça ne marche pas forcément bien. Frédéric Antonetti dispose d’une formation sûre dans toutes les lignes. Il est rare de voir un club de Ligue 2 avoir autant d’ambitions et porter autant de projets: rénovation du stade Saint-Symphorien, nouveau camp d’entraînement. Je suis tous les matches des Mosellans, je regarde aussi les prestations des Lensois. Le FC Metz donne l’impression d’être moins bien offensivement, mais tous ses adversaires savent que cette équipe peut «planter» un but à tout instant.

Apparemment, le public grenat n’apprécie pas les matches du lundi soir à Saint-Symphorien. Pourquoi?

C’est vrai que les dernières affluences ne sont pas excellentes. Pourtant, il faut vraiment que les supporters soient derrière leur équipe, c’est très important à ce moment de la compétition. Je suis surpris de voir aussi peu de monde dans les tribunes du stade. A Bollaert, la ferveur est toujours autant présente.

Alexandre Oukidja, le gardien messin, est actuellement le meilleur homme de sa formation. Partagez-vous notre avis?

Oui, il est solide et il est maintenant en pleine possession de tous ses moyens après avoir été blessé la saison dernière. Je suis en contact permanent avec Christophe Marichez et tout le monde au club est certainement ravi des prestations d’Alexandre.

Peut-on connaître votre pronostic pour le match de ce mardi?

Il faut toujours respecter l’adversaire, mais je vois le FC Metz s’imposer largement face au Red Star. Il reste trois rencontres à disputer avant la trêve, et j’estime que les coéquipiers de Cohade ont fait le plus dur en ramenant un point de Grenoble. Ensuite, il faudra aller à Valenciennes (17 décembre) avant de recevoir Nancy avant les fêtes (21). Metz finira au premier rang après le cycle aller et occupera cette position en mai 2019.

L’enjeu de la rencontre

Le FC Metz (1er, 35 points) reçoit le Red Star de Faruk Hadzibegic (20e, 9 pts). Sur le papier, l’écart de points et de niveau joue en faveur de coéquipiers de Boye et Sunzu.



«Oui, mais nous devons nous concentrer sur notre jeu, et ça passe aussi par de la patience et des accélérations», précise Frédéric Antonetti. Le technicien corse devra se passer des services de Rivierez et Udol, tous deux touchés au genou face aux Isérois. L’entraîneur grenat redoute-t-il la fatigue qui gagnerait certains de ses joueurs? «Certains sont capables de jouer tous les trois jours et d’autres sont un peu plus émoussés». Les Mosellans se rendront ce dimanche (13h30) à Oissel (National 2) pour le compte du 8e tour de la Coupe de France.

Le «prono» de la rédaction

Il reste trois parties à disputer avant un repos bien mérité. Les Messins ne devraient pas trébucher devant le Red Star, qui est sur une très mauvaise pente (quatre défaites et deux nuls au cours des six dernières journées). Notre pronostic: 3 à 1 en faveur du FC Metz.