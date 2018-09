Après un repos forcé en raison de la trêve estivale, Michel Erpelding a retrouvé la compétition et le goût de la victoire ce week-end à Belfast. A Las Vegas, Saul «Canelo» Alvarez a mis fin au règne du Kazakh Gennady Golovkin.

Michel Erpelding réussit son retour

(DH). - Michel Erpelding poursuit son apprentissage en Irlande du Nord au côté de Gerry Storey, son mentor dans le club du Holy Family Boxing Club. Privé de compétition ces derniers mois en raison de la fin de la saison régulière, il s'est entraîné, «surtout au niveau technique», pour bien figurer aux Ulster Senior Championships, au Dockers Clubde Belfast.

L'entraînement a porté ses fruits, et le jeune Luxembourgeois s'est imposé, ce week-end, dans la catégorie des 81 kg. Il a battu Conal Deeney (Carrickmore Boxing Club). «C'était un combat très serré (victoire 3-2). C'est un bon départ pour la nouvelle saison, le titre de l‘Ulster est un titre très reconnu ici puisque toute l'Irlande du Nord est concernée par cette compétition.»



L'objectif prioritaire de l'ancien représentant du Cercle Boxing Club Luxembourg est de participer aux JO de Tokyo, en 2020. Rappelons que pour représenter le Luxembourg dans deux ans, il devra engranger des points lors des prochains Jeux Européens, à l'été 2019 en Biélorussie, et lors des tournois de qualification au début de l'année 2020.



Rentrée réussie pour le Luxembourgeois qui est l'élève du fameux Gerry Storey, ici à droite. Photo privée

Alvarez inflige sa première défaite à Golovkin

Le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez a mis fin au règne du Kazakh Gennady Golovkin sur la catégorie des moyens, en lui infligeant la première défaite de sa carrière professionnelle, samedi à Las Vegas.

Alvarez a été déclaré vainqueur aux points à l'issue des douze reprises (115-113, 115-113 et 114-114) et s'est emparé des titres WBC et WBA des moyens. Les deux boxeurs s'étaient affrontés il y a tout juste un an et leur duel s'était alors soldé par un nul controversé.