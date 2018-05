Le président de Wiltz était l'invité de Zone Mixte avant la demi-finale de Coupe de Luxembourg que le club de Promotion d'Honneur disputera face à Hostert mercredi soir.

Michael Schenk dans Zone Mixte: «Tout le Nord derrière Wiltz»

Outre le dernier carré de la Coupe, l'émission de ce lundi 7 mai évoque également la situation de Dudelange et la course au maintien que se livrent Rosport, Rodange et Strassen sans oublier notre séquence Coupe du monde.



