Miami: Minella échoue à nouveau contre Doi

Eddy RENAULD L'Eschoise (WTA 102) a été battue dans le dernier tour des qualifications du tournoi WTA de Miami (9.035.428 dollars) après sa défaite en trois sets face à la Japonaise Misaki Doi (WTA 112).

Comme lors de leurs deux précédentes confrontations, la victoire est donc tombée du côté de Doi. La Luxembourgeoise signe pourtant une entrée en matière idéale en s'emparant du service de l'Asiatique sur le premier jeu. En confiance (2-0), la n°1 luxembourgeoise s'envole à 4-1 avant de voir Doi rappliquer à 4-3. Minella a les ressources nécessaires pour inverser la tendance et s'imposer sur sa première balle de set sur le service de la Japonaise: 6-3 en 33 minutes.

Le scénario de la deuxième manche est bien différent. Chaque joueuse remporte sa mise en jeu jusqu'à 5-5 alors que Minella a hérité de deux balles de break alors que le score affichait 4-4. C'est finalement Doi qui se montre la plus réaliste en s'emparant du service de la Luxembourgeoise pour mener 5-6 avant d'égaliser à un set partout 5-7 après 54 minutes.



Doi enchaîne dès le début du troisième set pour mener 0-1 sur le service de la joueuse du Spora qui réplique rapidement (1-1). On sent les joueuses fébriles et les breaks se succèdent (2-2). Minella est à nouveau contrée à 3-3 et dans la foulée, la Japonaise confirme sur son service pour mener 3-5 avant d'assurer sa qualification pour le tableau principal sur sa première balle de match 4-6 après 35 minutes.



Pour espérer disputer le tournoi de Miami, Minella devra patienter et espérer décrocher une place de lucky loser.