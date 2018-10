Dylan Pereira a disputé samedi soir la première des deux manches de la finale du championnat de Porsche Supercup. Après une course très engagée, le Luxembourgeois s'est classé dixième.

Sport 2 min.

Mexico: Dylan Pereira dixième de la première course

La deuxième course est programmée ce dimanche

Dylan Pereira a disputé samedi soir la première des deux manches de la finale du championnat de Porsche Supercup. Après une course très engagée, le Luxembourgeois s'est classé dixième.

Par Thibaut Goetz

Pour le final de la saison, deux manches sont au programme sur le circuit des frères Rodriguez à Mexico. Dylan Pereira y a connu malheureusement une des pires séances de qualification de la saison avec à la clé une onzième place avant de disputer la première course.

Après un départ mouvementé où il doit même couper un virage après un choc devant lui, il réussit tout de même à gagner trois places! Au troisième tour, Dylan Pereira pointe au neuvième rang, juste derrière Nick Yelloly, un des prétendants au championnat. Deux tours plus tard le pilote du team Lechner perd deux places et se retrouve au onzième rang, notamment à cause d’une empoignade musclée avec l’Anglais Sharp qui termine en tête-à-queue. Dylan Pereira se retrouve même sous investigation des commissaires de course après cette manœuvre mais il ne sera finalement pas inquiété.



A quatre tours du terme, le pilote luxembourgeois pointe au dixième rang derrière l’Italien Drudi. Le Néerlandais ten Voorde a été le premier à voir le drapeau à damiers mais il s'est vu pénaliser pour un faux départ. La victoire est revenue au Français Julien Andlauer devant l'Allemand Michael Ammermüller, désormais bien placé pour remporter un deuxième titre consécutif.

Dylan Pereira termine dixième à 12"561 du leader. «Mon départ était vraiment très bien, mais au deuxième virage quelqu’un est parti en tête-à-queue devant moi et j’ai dû couper dans l’herbe et j’ai perdu un élément aérodynamique sur la voiture ce qui a causé un sous-virage. Par la suite, j’ai eu cet accident avec un autre pilote qui ne m’a pas laissé la place. J'avais encore moins d’aérodynamique et encore plus de sous-virage. J’ai quand même réussi à tourner dans les mêmes temps que les pilotes devant moi. On va analyser tout ça, voir ce qu’on peut améliorer pour la deuxième course», a commenté Dylan.