Le FC Metz accueille le PSG ce vendredi (20h45) avec l'envie de résister le plus longtemps possible face à l'armada parisienne. Philippe Hinschberger dispose désormais d' un effectif mieux calibré pour redresser la barre en Ligue 1. Dès ce vendredi soir?

Par Hervé Kuc



Philippe, qu'avez-vous pensé de la prestation de Philipps et Thill face à la France (0-0)?

Vincent Thill s'est affirmé face à la France et c'est bien. On connaît sa qualité de passe et il a pu le démontrer et j'en suis content. Vincent a été souvent blessé et avant ce match face aux Bleus il était revenu d'une béquille de la sélection fin juin. Chris Philipps est en progrès. On peut le déplacer et il "ne fait pas la gueule" quand on le fait. Le Luxembourg a certainement fait le match du siècle mais je préfère voir Chris évoluer au milieu de terrain. Le plan de bataille des Luxembourgeois a fonctionné, ils ont affiché beaucoup d'énergie aussi.

Comment appréhendez-vous la venue du Paris-Saint-Germain?

Nous avons préparé cette rencontre sans la présence de garçons qui étaient partis en sélection. En amical face à Reims (1-2), nous avons été mauvais car nous avons aligné des gens qui ne s'étaient pas fait une passe de leur vie. L'objectif de cette partie était ailleurs. Face au PSG, on sait que nous n'aurons pas le ballon et nous n'avons pas cette prétention, on sait aussi que la possession sera de l'ordre de 70%-30% en faveur des Parisiens. Nous allons essayer de profiter de toute situation de contre. On parle du talent de Neymar mais on oublie de dire que cette équipe récupère le ballon très vite quand elle le perd. Aujourd'hui, le PSG est une curiosité et les gens viennent voir ses stars. De notre côté, nous ne sommes pas focalisés sur ce match, nous savons que globalement c'est zéro point face au PSG.

Avez-vous peur de ce match?

Il y aura du beau monde sur la pelouse même si j'entends ici et là que certains ne pourraient pas débuter face à nous. Dans notre situation, on ne frétille pas beaucoup, ce n'est pas un cadeau de jouer face à Paris et ses joueurs qui sont hors-normes. Du talent individuel allié à des qualités de vitesse. Nous allons certainement mettre en place une grande proximité entre nous, une certaine densité autour du ballon. Nous avons 10 ou 15 % de chance de prendre un point et il faut que nous nous appuyons sur ce que nous avons fait devant Monaco (0-1) à Saint-Symphorien. En tout cas, il n'y a pas de fatalisme de notre part. Nous allons essayer de retarder l'échéance et nous allons nous appuyer sur des garçons en forme pour constituer notre onze de départ.

Etes-vous tenté d'aligner Rivière et Roux sur le front de l'attaque?

On verra. C'est une histoire de complémentarité et de forme. Est-ce qu'il nous faut deux attaquants capables de garder le ballon haut? Peut-on perdre la bataille du milieu en se privant d'un élément dans ce domaine de jeu? Quand vous déshabillez un secteur pour en habiller un autre, c'est là que le problème surgit. Emmanuel Rivière est costaud, athlétique et capable de prendre de la profondeur. Matthieu Dossevi est un petit gabarit sur le côté et j'espère que cela va nous donner des armes pour marquer des buts. Il faut maintenant que nous soyons en mesure de faire mal à l'adversaire.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e avec zéro point) reçoit le PSG (1er, 12) de Mbappé et de Neymar. 400 millions sur la table à eux deux rien qu'en transfert. La rencontre entre deux mondes bien distincts se déroulera sous les yeux de plus de 25.000 spectateurs plutôt supporters mais aussi curieux de découvrir les stars parisiennes. Pour ces derniers, la déception pourrait être au rendez-vous car le PSG devrait faire souffler certains de ses cadres. Metz compte sur ses nouvelles forces offensives (Dossevi, Fernandez, Rivière) pour apporter du punch et du peps tandis que le défenseur allemand Wollscheid attendra encore un peu avant de faire son apparition officielle sous la tunique grenat.

Le groupe. Kawashima et Didillon; Balliu, Bisevac, Diagne, Niakhaté, Assou-Ekotto, Udol; Philipps, Cafù, Poblete, Cohade, Dossevi, Jouffre, Fernandez, Nguette; Roux, Rivière.

Le "prono" de la rédaction. Soyons fous et positifs! Face à un PSG qui ne devrait pas aligner d'entrée de jeu une grande partie de ses forces vives, le FC Metz a une réelle belle carte à jouer. Les 25.000 supporters messins vont porter la nouvelle mouture mosellane. Notre pronostic: 1-1. Pure folie?