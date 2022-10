Plusieurs pays sont candidats pour organiser la compétition, dont la France. La Fédération française de football a dévoilé mercredi les huit villes susceptibles d'accueillir l'événement.

Metz pourrait accueillir l'Euro féminin en 2025

Plusieurs pays sont candidats pour organiser la compétition, dont la France. La Fédération française de football a dévoilé mercredi les huit villes susceptibles d'accueillir l'événement.

(AFP) - La Suède, la Norvège, le Danemark et la Finlande ont présenté officiellement mercredi leur candidature à l'organisation de l'Euro-2025 féminin de football, où elles feront notamment concurrence à une offre française.

«Ne parlez pas de football féminin, c'est du football...» Le grand intérêt pour l'Euro en Angleterre suscite joie et espoir dans le football féminin luxembourgeois. Le fair-play suscite également l'enthousiasme.

La compétition dans les trois pays scandinaves et chez leur voisin finlandais verrait une finale se disputer à Stockholm, dans le stade national de la Friends Arena (50.000 places), ont annoncé les quatre fédérations dans un communiqué commun.

Les quatre capitales -Copenhague, Stockholm, Oslo et Helsinki- accueilleraient des matches, avec en plus Odense au Danemark, Göteborg en Suède, Trondheim en Norvège et Tampere en Finlande.

Les quatre pays nordiques avaient déjà exprimé leur intention d'accueillir la compétition en avril, mais la présentation officielle de leur candidature a eu lieu ce mercredi.

De son côté, la France a dévoilé mercredi les huit villes susceptibles d'accueillir l'événement: Lens, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. Le Havre et Troyes font office de «villes hôtes réserves».

La candidature de la Fédération française de football a été axée «sur une éco-responsabilité et une sobriété énergétiques fortes», assure-t-elle. «Sur les 62 déplacements d'équipes prévus pour la compétition, 59 seront effectués en train ou en bus», précise un communiqué.

La Pologne, la Suisse et l'Ukraine ont également fait part de leur intérêt. La candidature nordique a également l'appui de l'Islande, mais le pays n'accueillera pas de rencontre. L'UEFA rendra publique sa décision le 25 janvier 2023.