Après avoir gâché une sacrée opportunité de disputer un quart de finale de la Coupe de France, le FC Metz se trouve dans l'obligation de prendre le meilleur sur Montpellier ce samedi en championnat (25e journée de Ligue 1). Stéphane Léoni (41 ans) l'ex-Grenat, aujourd'hui entraîneur du FC Trémery, préface l'évènement.

Par Hervé Kuc



Stéphane, comment se porte le FC Trémery (National 3)?

Cela fait trois ans que je suis ici et nous sommes en constante progression. Nous évoluons en National 3 (5e, 21 points) pour la première fois dans la vie du club et tout le monde nous prédisait des scores lourds en notre défaveur. Ce n'est pas le cas et je suis très fier de mes joueurs. Pourtant, à l'intersaison, nous avons perdu nos quatre meilleurs éléments et chez nous personne ne touche d'argent. J'ai éprouvé une joie énorme lorsque mon équipe est allée s'imposer face à la réserve messine en championnat (2-1). Mais, à Trémery, tous mes joueurs et moi-même restons des supporters du club grenat. Intégrer l’encadrement du FC Metz? Je suis bien à Trémery où je vis une incroyable aventure humaine et les postes sont pourvus à Metz.

Vous êtes un suiveur attentif du FC Metz. Que pensez-vous de l'élimination du club grenat en Coupe de France?

C'est vraiment dommage car Frédéric Hantz fait tourner son effectif et laisse du temps de jeu aux éléments qui en ont le moins. Les joueurs alignés face à Caen (2-2, 2-3 aux t.a.b) avaient l'occasion de se montrer et de prouver à leur entraîneur qu'ils sont bien présents. Metz aurait vraiment pu éviter d'encaisser ce second but qui a fait mal. Quant à la série de tirs au but, je préfère ne pas trop en parler. L'essai de Boulaya a été commenté sur les réseaux sociaux mais je ne lui jette pas la pierre. Il a voulu tenter une Panenka et ne l'a pas réussie. C'est du passé, et tout le club ainsi que les supporters messins doivent encourager Farid Boulaya. C'est un joueur qui est capable de percuter et de provoquer: peut-être inscrira-t-il le but victorieux face à Montpellier?

La formation messine encaisse beaucoup de buts. Cela ne risque-t-il pas de lui être fatal dans la course au maintien?

L'équipe a progressé dans ce domaine depuis plusieurs semaines. Pourtant, elle est privée de Bisevac qui est un joueur cadre de ce compartiment de jeu. C'est une grosse perte pour le FC Metz. L'absence de Dossevi est également une mauvaise chose car c'est l'atout numéro un du onze de Hantz. Lui, il change tout quand il est sur la pelouse. Maintenant, Florent Mollet l'a bien remplacé et en plus il inscrit des buts. Les Messins vont également pouvoir compter sur la forme de Roux pour espérer rester en Ligue 1.

Peut-on connaître votre pronostic pour le match de samedi soir?

Je mise sur un succès grenat sur le score de 2 à 0 avec des réalisations de Roux et Mollet. Frédéric Hantz va récupérer des joueurs frais et je suis persuadé qu'il va proposer quelque chose de bien face à des Montpelliérains qui évoluent en 3-5-2. Le FC Metz donne de l'espoir depuis deux mois à ses supporters et la lutte pour le maintien se poursuivra en allant affronter Troyes et Guingamp en février.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 18 points en L1) est en train de vivre une période particulière: fouetté à Marseille (6-3) samedi dernier, maltraité dans son blason le mardi et mis à l'index le mercredi pour une Panenka totalement ratée de Boulaya en Coupe de France. La saison paradoxale se poursuit. Ce samedi, la venue de Montpellier lui rappellera certainement un meilleur souvenir car à l'aller (18e journée, 16 décembre 2017), les coéquipiers de Kawashima avaient su être pugnaces (3-1, Cohade, Rivière, Basin) pour décrocher un très précieux succès à l'extérieur. Cette fois, la mission sera plus délicate face à un ensemble montpelliérain (6e, 34) que Michel Der Zakarian, son entraîneur, dirige avec une belle réussite. Du côté messin, Frédéric Hantz récupère Diagne et Niakhaté, tous deux suspendus face à Caen, et espère disposer de Milicevic pour offrir une palette technique à son entrejeu.

Le groupe probable. Kawashima et Beunardeau; Balliu, Rivierez, Niakhaté, Diagne, Selimovic, Palmieri, Lempereur (?); Mollet, Mandjeck, Poblete, Jouffre, Cohade, Milicevic (?), Boulaya; Roux, Niane, Rivière.

Le «prono» de la rédaction. Les Messins vont devoir se retrousser les manches et retrouver une rigueur défensive évaporée depuis deux parties pour prendre le meilleur sur Montpellier. Notre pronostic: 1-1.