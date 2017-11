A l'agonie en Ligue1, le FC Metz s'apprête à accueillir Marseille ce mercredi (15e journée, 19h) avec le moral dans les chaussettes. Frédéric Hantz va modifier son onze de départ de manière conséquente. Première victime: Thomas Didillon qui cède sa place dans le but à Eiji Kawashima.

Par Hervé Kuc



Frédéric, avez-vous digéré le revers subi par votre équipe face à Amiens (0-2)?

Nous avons tous été extrêmement déçus de notre prestation face aux Amiénois et cette partie était pourtant capitale. Nous n'avons pas mis les ingrédients qu'il fallait pour l'emporter. Cela n'a pas été suffisant dans la précision technique offensive ou dans les placements défensifs. Cette contre-performance montre qu'il y a certains éléments qui sont touchés mentalement. C'est une chance énorme d'évoluer en Ligue 1, que tu sois premier ou dernier et il y a chez nous des joueurs qui sous-performent. Cela doit être une fête à chaque journée d'évoluer au plus haut niveau, mais pour le moment mon discours n'impacte pas.

Comment ressentez-vous l'état d'esprit qui anime votre groupe?

Je dois faire face à chaque match et afficher une conviction stable, pérenne et convaincre le groupe que nous allons gagner. Face à Lille, Toulouse et Amiens, nous effectuons un bon début de partie mais on ne marque pas. Si cela ne rentre pas assez vite dans le but adverse, la situation devient difficile. Le constat aujourd'hui est clair: quand on prend un but on n'arrive pas à inverser la tendance. Ce scénario qui s'est souvent renouvelé a fait que certains joueurs doutent. Le haut niveau c'est aussi d'avoir une capacité d'oubli. Je ne désespère pas de trouver cela face à Marseille ce mercredi.

Qui sera dans le but face à l'OM?

Eiji Kawashima. C'est une logique collective de ce que j'ai vu face à Amiens. Ce n'est pas une volonté de faire une sanction, mais je dois apporter de la fraîcheur. D'ailleurs, il y aura beaucoup de changements face à l'OM: des joueurs qui n'ont pas joué samedi dernier doivent nous apporter un dynamisme supplémentaire. Le onze de départ ne sera pas du tout le même que celui vu face aux Amiénois. Il y a des bases à garder, mais on doit faire entrer dans l'équipe ce supplément d'âme indispensable à tout redressement. Je n'ai pas retenu Cafù dans le groupe et il sera remplacé numériquement par Diagne.

Bisevac et Palmieri sont-ils aptes à jouer?

Non. Julian a repris avec le groupe ce lundi, c'est bien mais il n'est pas totalement prêt. On peut envisager qu'il soit avec nous face à Nice ce samedi, mais l'objectif pour lui c'est Rennes (17e journée). Milan Bisevac est encore aux soins, il sera absent également face aux Niçois et nous espérons qu'il puisse recourir dès le début de la semaine prochaine.

L'enjeu de la rencontre. Le malade messin (20e, 4 points) ne sait plus comment faire ni à qui s'en remettre pour entrevoir la lumière. La réception de l'OM (4e, 28 points) ne présage rien de bon pour un Frédéric Hantz qui doit se demander ce qu'il est venu faire dans cette tragique galère. Le technicien grenat promet des bouleversements de son onze de départ: Balliu, Basin, Mollet et Rivière pourraient débuter tandis que Didillon cède sa place de gardien à Kawashima. Jamais le FC Metz n'avait autant changé de dernier rempart en l'espace de 14 journées de championnat. En cas de nouveau revers, les Messins n'auront même pas le temps de ressasser leur nouveau malheur qu'il leur faudra déjà penser au périlleux voyage à Nice (samedi). Sale temps.

Le prono de la rédaction. Le FC Metz croit-il encore au maintien? Si oui, la révolte doit souffler face à Marseille ce mercredi et dans ce cas un partage des points n'est pas impossible. S'il n'en est rien, un huitième revers de rang à domicile se profile. Ce serait un nouveau record dans l'histoire de la Ligue 1. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur de l'OM.