Metz laisse échapper les trois points à Marseille

Suite au troisième but de la saison d'Ibrahima Niane, les Grenats ont longtemps cru tenir leur deuxième succès dans la compétition au cours de la 5e journée de Ligue 1. Mais, dans les dernières secondes du match, Sanson a arraché le point du match nul pour l'OM.

(DH avec AFP) - Dans un stade Vélodrome peuplé d'un petit millier de supporters, restrictions liées au covid obligent, les Marseillais n'ont quasi rien montré face au FC Metz. Les Lorrains, concentrés, ont attendu la faille dans le bloc marseillais, et c'est Ibrahima Niane qui en a profité pour ouvrir le score à la 71e minute.

L'avant-centre sénégalais, deux fois buteur le week-end dernier contre Reims (2-1), a offert un quatrième point cette saison aux Messins. L'attaquant de 21 ans a placé une tête piquée et décroisée consécutive à un excellent centre de Matthieu Udol déposé entre Duje Caleta-Car et Yuto Nagatomo.

André Villas-Boas et ses hommes s'en sont sortis de manière un peu miraculeuse comme la semaine passée contre Lille (1-1). Face aux Nordistes, c'est Valère Germain qui avait sauvé les meubles (85e), samedi soir c'est Morgan Sanson qui a égalisé, dans le temps additionnel, alors que Vincent Hogon venait d'effectuer un changement. Un remplacement qui, au final, s'est révélé peu judicieux. L'entraîneur s'en est expliqué au micro de France Bleu.

Après ce match nul malheureux, les Messins occupent la 16e place du classement de Ligue 1 avant de recevoir Lorient.

Réactions

Matthieu Udol (défenseur): «C'est une grosse frustration. C'est difficile de prendre ce but comme ça, on n'a pas concédé grand-chose sur l'ensemble du match. Avant le coup d'envoi, on se serait dit qu'un point était un résultat positif, mais là on est déçu. Mais on a vu que contre des équipes qui vont jouer les premiers rôles on était loin d'être dépassé, on a eu l'opportunité de faire un résultat à chaque fois. Mais faudra confirmer ce niveau de jeu maintenant que le calendrier, sur le papier, va être plus simple pour nous.»

Vincent Hognon (entraîneur): «Il y a de la déception, de la frustration, de l'énervement, mais quand même les joueurs ont réalisé une belle prestation. On a posé des problèmes à cette équipe, on aurait même dû tuer le match. Nos quatre premiers matches se sont aussi joués dans les dernières minutes, il faut absolument qu'on arrive à s'améliorer là-dessus.»