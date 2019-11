Hors sujet lors du premier acte, les Messins ont su revenir à hauteur de Reims (1-1) sans néanmoins réaliser une bonne prestation. Le chantier est toujours aussi vaste pour un ensemble qui s’en ira sur la pointe des pieds à Nîmes la semaine prochaine.

Sport 4 min.

Metz décroche un point heureux face à Reims

Hors sujet lors du premier acte, les Messins ont su revenir à hauteur de Reims (1-1) sans néanmoins réaliser une bonne prestation. Le chantier est toujours aussi vaste pour un ensemble qui s’en ira sur la pointe des pieds à Nîmes la semaine prochaine.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note

Le FC Metz a réalisé une affreuse première période. Un seul tir et une somnolence générale ont figé tout Saint-Symphorien et ont certainement un petit peu énervé Vincent Hognon. Logiquement, les Rémois ont donc pris les devants grâce à une incroyable réalisation : un long coup-franc de Cafaro est venu atterrir dans les six mètres messins et Oukidja ainsi que Boye ont été fébriles ce qui a permis à Disasi de pousser le ballon dans les filets mosellans (0-1, 7e).

Le patient mosellan n’apprend pas de ses erreurs et cela commence à faire beaucoup. Côté grenat, la blessure de N'Doram (15e) et le carton jaune récolté par Boye (13e) ont été les seuls faits à répertorier tout au long d’un premier acte totalement raté de la part des partenaires de l'isolé Habib Diallo.

Heureusement, dès le retour des vestiaires, Maïga va adresser un centre sur le crâne de Sunzu dont la remise va permettre à Traoré de propulser de près le ballon dans le but rémois (1-1, 47e). Une égalisation qui n’a pas été suivie d’effets bienfaiteurs même si Diallo (86e) a eu un ballon avantageux qui a fini sa course dans les nuages. Le FC Metz engrange un point de plus mais n’arrive décidément pas à s’imposer à Saint-Symphorien.

Un petit 10/20 qui vaut uniquement par l'égalisation messine car le contenu messin n'y est pas.

Opa N'Guette à la lutte avec Mathieu Ca. Photo: AFP

Les joueurs et leur note

Oukidja (4/10) est impliqué sur le but rémois: il est resté figé sur sa ligne de but sur un long coup-franc qui a échoué dans ses six mètres. Il n’a pas été aidé par une arrière-garde trop molle et un milieu de terrain en manque d’agressivité.

En défense, Centonze (4) a souffert face à l'enthousiasme rémois puis a fini par prendre ses marques. Boye (3) a été pris en défaut sur le but rémois (7e) puis il a récolté un carton jaune (13e) pour un tacle trop rude. Une sale soirée. Fofana (4) n’est resté que quinze minutes dans l'axe de la défense avant d'avancer d'un cran suite à la blessure de N'Doram. Udol (4) s’est appliqué à défendre son couloir gauche sans pouvoir s’impliquer offensivement.

Au milieu, N'Doram (non noté) n'a joué qu'un petit quart d’heure. Blessé, il a laissé sa place à Sunzu (4) qui s'est positionné en défense centrale et il a surtout été passeur décisif sur l'égalisation mosellane (47e). Maïga (3) a été transparent, sans jus et a perdu des ballons faciles. Boulaya (76e) est venu le relayer.

Angban (2) est aligné en dépit du bon sens et de toute bonne prestation. C'est l’étrange choix du FC Metz, de Vincent Hognon et peut-être aussi celui de Frédéric Antonetti. Peut-être également au regard du montant de son transfert?

Nguette (3) a évolué sur un mode «match amical» tout au long des 45 premières minutes. Il s'est dépensé jusqu’à la 80e minute de jeu avant de céder logiquement son poste à Ambrose (80e). Traoré (4) a eu le grand mérite d'inscrire le but égalisateur. Mais, sa prestation a été très moyenne.

En attaque, Diallo (4) a été signalé par deux fois en position de hors-jeu lors du premier acte puis a été coupable d’une poussette (39e) et finalement d’un but refusé pour un troisième hors-jeu (41e). Il a couru mais a été très mal servi. Il a été sanctionné d’un avertissement (90+1).

Fabien Centonze tente de stopper Moussa Doumbia. Photo: AFP

Le mystère Renaud Cohade

L'ex-capitaine grenat n'est pas près de retrouver du temps de jeu au sein du onze messin. Alors que la blessure de N'Doram (15e) aurait pu lui permettre de refouler la pelouse de Saint-Symphorien, Vincent Hognon a préféré faire entrer Sunzu et repositionner Fofana au sein du milieu de terrain. Un vrai message de désaveu en direction de Cohade. Question: pourquoi, dans ces conditions et depuis des semaines, convoquer l'ex-capitaine messin dans le groupe mosellan?

Opa N'Guette dans le piège de Predrag Rajkovic. Photo: AFP

Metz - Reims 1-1

Stade Saint-Symphorien, temps froid, belle pelouse, arbitrage de M. Gautier, 14.445 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Disasi (7e), 1-1 N. Traoré (47e)

Cartons jaunes : Boye (13e), Diallo (90+1) à Metz ; Cafaro (42e) à Reims

Carton jaune-rouge : Cafaro (90e) à Reims.

METZ: Oukidja; Centonze, Fofana, Boye, Udol; N’Doram (15e Sunzu), Maïga (76e Boulaya), Angban, N. Traoré, Nguette (80e Ambrose); Diallo (cap.).

Joueurs non entrés en jeu : Delecroix ; Cohade, Gakpa, Niane.

REIMS: Rajkovic; Kamara, Abdelhamid, Disasi, Foket ; Romao (cap.), Chavalerin, Cafaro, Doumbia (73e Kutesa), Oudin (82e Nkada); Dia (69e Donis).

Joueurs non entrés en jeu: Lemaître ; Mbemba, Sissoko, Munetsi.