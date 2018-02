Le FC Metz défie Caen ce mercredi à Saint-Symphorien (18h30) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Frédéric Hantz est privé de Niakhaté et Diagne, tous deux suspendus, mais va pouvoir aligner d’entrée de jeu Yann Jouffre. Beunardeau gardera le but messin.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Frédéric, pouvez-vous faire un point sur les joueurs blessés avant de recevoir Caen?

Danijel Milicevic n’est pas dans le groupe car il a pris une grosse «semelle» de la part de Luiz Gustavo à Marseille. Il doit reprendre l’entraînement jeudi. Bisevac court mais il ne touche pas encore le ballon, Dossevi devrait reprendre en tout début de semaine prochaine. Il faudra encore deux semaines à Assou-Ekotto pour être parmi nous car il ressent toujours une douleur au genou. Il y aura une gestion de ma part et face à Caen il devrait y avoir beaucoup de changements au coup d’envoi par rapport à nos dernières rencontres.

Où en est Yann Jouffre?

J’ai quasiment une discussion quotidienne avec lui sur sa saison en cours. C’est un joueur d’expérience, il connaît bien son corps et le staff est en permanence à son écoute. Il se sent prêt à jouer et il va démarrer la partie face aux Caennais. Il est en bonne forme, on verra ce qu’il peut nous apporter sur la durée de ce match.

Qui de Beunardeau ou Kawashima sera aligné dans le but?

Quentin Beunardeau sera notre gardien ce mercredi, j’avais anticipé cela très tôt. Eiji Kawashima jouera face à Montpellier samedi en championnat, il est bon qu’il puisse souffler un peu. Nous sommes dans une rotation naturelle: je ne fais jamais de promesses aux gardiens par rapport aux coupes. J’espère qu’on se qualifiera et nous aviserons ensuite pour savoir qui jouera dans le but à ce moment-là.

La réception de Caen intervient-elle au bon moment pour pouvoir digérer la déception marseillaise?

Non. Je trouve que nous aurions besoin d’une semaine pleine pour travailler. Nous arrivons dans une période où nous devons remettre certaines choses en œuvre au niveau du travail tactique et physique. On doit s’adapter au calendrier, c’est un huitième de finale et ce n’est pas rien. Avant le match à Marseille j’avais dit qu’il fallait valider une progression. Cela a été le cas dans l’opposition fournie mais défensivement nous avons été trop rapidement mis en difficultés. Nous allons devoir vite rectifier certaines choses. Chez nous, il y a eu une certaine forme d’appréhension de certains joueurs, cela m’a surpris. Cela m’éveille sur certains aspects à remettre en route pour éviter qu’une telle correction (3-6) n’arrive à nouveau.

Quelle importance accordez-vous à la Coupe de France?

La Coupe de France a forgé l’histoire du FC Metz, c’est donc une épreuve à laquelle le club est attaché et moi également. Mais, notre objectif premier est de tout mettre en œuvre pour nous maintenir en Ligue 1. A Tours, en seizièmes de finale de la Coupe de France, il y avait dix nouveaux joueurs, là il y en aura moins face à Caen même si les changements au coup d’envoi seront nombreux. J’estime que nous avons une équipe capable de tenir la route et le groupe doit être capable de se sublimer pour cette épreuve. Je dois faire des choix obligatoires mais nous devons également fournir un vrai match de coupe et je sais que les garçons en sont capables.

L’enjeu de la Coupe de France. Ce n’est pas l’objectif du FC Metz et Frédéric Hantz ne le cache pas. Néanmoins, la perspective de disputer un futur quart de finale de la Coupe de France, et pourquoi pas à Saint-Symphorien, ne peut être négligé par le club grenat. Avec une défense remaniée, le retour de Jouffre au sein de l’entre jeu et la possible titularisation de Boulaya, les Messins partent avec une ou plusieurs inconnues à dissiper. Ensuite, il faudra bien récupérer pour tenter de distancer Montpellier en championnat samedi. Vahid Selimovic sera le seul Luxembourgeois du cadre. Les Messins ont-ils totalement évacué les six buts encaissés à Marseille? Réponse ce mercredi soir.



Le groupe: Beunardeau et Kawashima; Balliu, Rivierez, Hadraoui, Lempereur, Palmieri, Selimovic; Jouffre, Poblete, Cohade, Mandjeck, Boulaya, Mollet, Niane; Roux, Rivière, Niane.