Après les succès du PSG et de Schalke 04, le Barça, victorieux de Tottenham à Wembley (4-2), et l'Inter, du PSV (1-2), ont assuré leur mainmise sur le Groupe B. Bruges a été victime de Griezmann (3-1) et Insigne a fait le bonheur du Napoli contre Liverpool (1-0).

Sport 3 min.

Messi éteint Wembley, Icardi signe son retour, le Napoli remercie Insigne

Didier HIEGEL Suite de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions

Après les succès du PSG et de Schalke 04, le Barça, victorieux de Tottenham à Wembley (4-2), et l'Inter, du PSV (1-2), ont assuré leur mainmise sur le Groupe B. Bruges a été victime de Griezmann (3-1) et Insigne a fait le bonheur du Napoli contre Liverpool (1-0).

Sur la pelouse de Wembley, Tottenham est revenu par deux fois au score face au FC Barcelone. C'est d'abord Kane (52e) qui, en inscrivant son dixième but en douze rencontres de C1, a permis au Spurs de revenir à 1-2 (52e), puis Lamela (66e) pour le 2-3 qui a offert à ses supporters une fin de match à suspense, mais les Catalans avaient fait le nécessaire pour enregistrer leur deuxième succès en deux sorties. Coutinho avait donné un avantage précoce au champion d'Espagne (2e) et Rakitic, d'une superbe volée a doublé la mise à la 28e minute. Messi a d'abord trouvé le poteau avant d'inscrire le troisième but pour la formation d'un Ernesto Valverde très critiqué en ce moment. Dans une fin de match endiablée, la star argentine a éteint Wembley à la 90e.



Le Barça est leader du groupe avec six points et une meilleure différence de buts que l'Inter qui s'en est remis à un Icardi complètement retrouvé, à l'heure de jeu, pour s'imposer à Eindhoven (2-1). Une équipe du PSV qui, à l'image de l'Ajax Amsterdam dans le fief du Bayern (1-1), a démontré la belle tenue des clubs bataves. C'est Rosario, d'une belle frappe, à la 27e minute, qui avait trompé Handanovic pour le 1-0. Nainggolan avait égalisé juste avant la pause et remis son équipe à flot.



Si les équipes néerlandaises ont fait bonne figure, le FC Bruges n'a pas été en reste et a longtemps contrarié les plans de l'Atlético. Il a fallu un doublé de Griezmann pour mettre les Blauw en Zwart à la raison (3-1). Groeneveld avait égalisé à la 39e. Koke a surgi dans le temps additionnel pour le 3-1.

Antoine Griezmann a porté l'Atlético face à Bruges. Photo: AFP

Dans l'autre rencontre du groupe A, Dortmund a logiquement fait plier le 5-3-2 de Monaco sur le score de 3-0. Les buts ont été inscrits par Larsen (51e), entré en jeu à la reprise, Alcacer (72e) qui venait de manquer un penalty et Reus (90+2) .

Insigne délivre le Napoli



Le PSG, vainqueur de l'Etoile Rouge revient dans la course dans le Groupe C. Alors qu'un match nul semblait sanctionner le duel entre le Napoli et Liverpool, Naples, qui a eu les meilleures occasions du match, l'a emporté sur le fil grâce à Insigne suite à un service de Callejon.



Dans le Groupe D, Schalke 04, en match avancé, avait provisoirement pris les commandes mais le FC Porto a remis les choses au point en disposant de Galatasaray sur la marque de 1-0. C'est Marenga (49e), le remplaçant d'Aboubakar out pour le reste de la saison, qui a fait le nécessaire. Le Malien, étrangement seul devant le but, a repris de la tête un centre de Telles.



Lorenzo Insigne a offert au Napoli un succès très important contre Liverpool. Photo: AFP





Résultats et classements après la deuxième journée

Groupe A

Dortmund (GER) - Monaco (FRA) 3-0

Atlético Madrid (ESP) - FC Bruges (BEL) 3-1

Classement:

1. Atlético Madrid 6 points

2. Dortmund 6

3. FC Bruges 0



4. Monaco 0

Groupe B

Tottenham (ENG) - FC Barcelone (ESP) 2-4

PSV Eindhoven (NED) - Inter Milan (ITA) 1-2

Classement:

1. FC Barcelone 6 points

2. Inter Milan 6

3. Tottenham 0

4. PSV Eindhoven 0

Groupe C

Paris SG (FRA) - ER Belgrade (SRB) 6-1

Naples (ITA) - Liverpool (ENG) 1-0

Classement:

1. Naples 4 points



2. Liverpool 3



3. Paris SG 3

4. ER Belgrade 1

Groupe D

Lokomotiv Moscou (RUS) - Schalke 04 (GER) 0-1

FC Porto (POR) - Galatasaray (TUR) 1-0

Classement:

1. FC Porto 4 points



2. Schalke 04 4

3. Galatasaray 3



4. Lokomotiv Moscou 0