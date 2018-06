Avec l'arrivée de quatre renforts, Mersch a particulièrement étoffé son secteur défensif. En outre, le retour au bercail d'Edvin Skrijelj offre certainement aussi un plus à la ligne offensive du Marisca.

Mersch étoffe son secteur défensif et acte le retour d'Edvin Skrijelj

Par Daniel Pechon

Le mercato a été l'occasion pour le Marisca Mersch d'étoffer son compartiment défensif, avec le recrutement de trois nouveaux défenseurs, Patrick da Silva (Orania Vianden), Mischa Horsmans (AS Colmar-Berg) et Nuno Sousa (FC Brouch), ainsi que d'un gardien de but, John Teixeira (Rupensia Larochette).



Ben Klopp débarque de Pratz-Redange comme milieu de terrain, en plus de Fahir Sabotic, 19 ans, de retour de Boevange. Autre retour, dans la ligne d'attaque cette fois, celui d'Edvin Skrijelj, 26 ans, en provenance de Mühlenbach. En attaque toujours, Yvo dos Santos arrive de Pratz-Redange.

Daniel Bra, un défenseur qui jouait à Vianden, un moment de retour à Mersch, a préféré reprendre la route de Gilsdorf. En outre, Mika Madeira, André Bill, Jeff Wies et Luigi Spinelli ont quitté le club.

A noter que Samy Sebaa et Ernest Agovic ont prolongé leur présence au Marisca pour la saison prochaine.

Mersch a terminé à la cinquième place en Division 1, Série 1 la saison dernière, tout comme la saison précédente, mais avec un point de moins. Yvo Martins a pris le relais de Patrick Leogrande à la tête du Marisca, qui entamera en septembre sa quatrième saison consécutive en D1.