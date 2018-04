En Division 1, Série 1, Patrick Leogrande démissionnera à la fin de saison de son poste d'entraîneur au Marisca Mersch, tandis que, par ailleurs, Carlos Pereira sera le futur entraîneur de l'AS Colmar-Berg, sociétaire de Division 2, Série 1, mais pratiquement condamné à la relégation en Division 3.

Sport 2 min.

Mersch: au revoir Leogrande, Colmar-Berg: bienvenue Pereira

En Division 1, Série 1, Patrick Leogrande démissionnera à la fin de saison de son poste d'entraîneur au Marisca Mersch, tandis que, par ailleurs, Carlos Pereira sera le futur entraîneur de l'AS Colmar-Berg, sociétaire de Division 2, Série 1, mais pratiquement condamné à la relégation en Division 3.

Par Daniel Pechon

Patrick Leogrande et son adjoint, Rachid Lazar ont informé le comité de Mersch, qu'ils arrêteront en fin de saison. Après un parcours presque parfait au premier tour, avec seulement une seule défaite et une deuxième place au classement, la situation du Marisca était plus que satisfaisante en fin d'année civile 2017.



«L'objectif suprême restait de disputer le match de barrage pour la montée en PH», relate Patrick Leogrande. Mais au deuxième tour, l'équipe n'a plus montré le même visage: «cela a commencé par une baisse de fréquentation aux entraînements. Ensuite, les consignes ont été moins suivies, voire même plus du tout respectées par certains joueurs», explique Leogrande.



«Si on ne parvient plus à tenir tous les joueurs, alors il et temps de prendre conscience que le moment est venu d'arrêter. Mais la fin de saison ne restera pas sans objectif: l'idée est de se qualifier pour la finale de la Coupe FLF, et, pourquoi pas?, de la remporter. Je referme un chapitre, mais ce n'est pas encore l'heure du mot "fin" pour moi. J‘ai encore faim de nouveaux challenges et de nouveaux défis.»

Mersch est actuellement classé cinquième avec 37 points en Division 1, Série 1, et disputera la demi-finale de la Coupe FLF le mercredi 9 mai (19h30) contre Medernach.

Pereira, un homme du sérail à Colmar-Berg



Un étage plus bas, le comité de l'AS Colmar-Berg a tranché et a porté son choix pour la saison prochaine au poste d'entraîneur sur Carlos Pereira, un ancien de la maison.



En tant que joueur, Pereira a porté les couleurs du club durant sept saisons et vécu deux montées en Promotion d'Honneur. Devenu entraîneur à l'âge de 30 ans à Gilsdorf, il a fait remonter la Jeunesse en Division 2 et est resté au total cinq saisons aux commandes de l'équipe. En juillet 2017, Carlos Pereira avait tenté sa chance comme coach à Bastendorf, mais avait été évincé dès avant la fin du premier tour.

Carlos Pereira est resté cinq saisons aux commandes de Gilsdorf Photo: Michel Dell'Aiera

Au départ, le président de Colmar-Berg, Aderito da Silva, et son comité recherchaient davantage un candidat joueur-entraîneur. Les responsables du club ont été agréablement surpris de recevoir une dizaine de candidatures au total. Cependant, à l'analyse, très peu présentaient le statut de joueur-entraineur. Finalement, le choix s'est porté sur Carlos Pereira, qui connaît parfaitement la maison et correspond à l'esprit du club.

«La situation sportive actuelle de Colmar-Berg est compliquée, ce qui m'a motivé à relever le défi dans un club qui reste spécial pour moi, car j'y au vécu les plus beaux moments en tant que joueur», a commenté Carlos Pereira.

Quatorzième avec 9 points, Colmar-Berg reste en position très délicate en Division 2, Série 1 et risque très fort la culbute en Division 3.