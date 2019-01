On connaît les liens étroits qui unissent le F91 Dudelange et le club belge de l'Excelsior Virton (Division 1 Amateurs, soit la D3), via la personne de Flavio Becca. Le défenseur dudelangeois Salif Dramé (22 ans... ce jeudi 3 janvier) en profite pour quitter la Forge du Sud et rejoindre la Gaume cet hiver.

Mercato: Salif Dramé file de Dudelange à Virton

Jean-François COLIN

A la veille de son 22e anniversaire, le défenseur central franco-sénégalais Salif Dramé débarque à l'Excelsior Virton. Arrivé cet été à Dudelange en provenance d'Espagne et de l'équipe B de Leganés, après avoir effectué sa formation à l'AS Monaco, Dramé n'a joué que 90 minutes (8e journée au Racing, 1-1) sous les couleurs du F91.

A Monaco, Dramé a la particularité d'avoir été le capitaine d'un certain... Kylian Mbappé chez les jeunes; il avait notamment remporté la Coupe Gambardella en 2016 avec le club de la Principauté.

Son départ ne constitue nullement une surprise du côté du stade Jos Nosbaum, où il était prévu - et annoncé - de se délester de plusieurs éléments excédentaires cet hiver, après la longue campagne européenne, en vue de terminer la saison avec un cadre réduit.



Il constitue la première recrue hivernale du club gaumais, qui est actuellement en stage de préparation hivernale à San Pedro del Pinatar, en Espagne (région de Murcie), du 2 au 6 janvier, avant de reprendre le collier en championnat de Division 1 Amateurs (D3 belge) le samedi 12 janvier (20h) avec la réception de l'Eendracht Alost (17e journée).



Virton, où évoluent les Luxembourgeois Aurélien Joachim, Anthony Moris, Lucas Prudhomme, Dwayn Holter et Loris Tinelli occupe la troisième place du classement (28 points) derrière Thes Sport (40) et Deinze (33) et est entraîné par David Gevaert.