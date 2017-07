(ER) - La formation Quick-Step a annoncé ce lundi la prolongation de contrat de Bob Jungels. Le champion national s'est engagé pour trois saisons supplémentaires avec l'équipe belge. Dans le même temps, Alex Kirsch portera toujours les couleurs de WB Veranclassic en 2018.



Après deux Top 10 au Giro (6e en 2016 et 8e en 2017) et deux maillots blancs de meilleur jeune, Bob Jungels a décidé de poursuivre l'aventure avec l'équipe Quick-Step et s'est engagé jusqu'en 2020.

“Je suis vraiment bien où je suis que ce soit avec les coureurs, l'équipe, le personnel et la direction. Cela n'a jamais été une question de rester ou non. J'ai le soutien et la confiance de l'équipe, je suis à la fois heureux et fier de poursuivre cette aventure pour les trois prochaines années", commente le Luxembourgeois.



Et Jungels d'évoquer son avenir: "Je me dirige vers un moment charnière dans ma carrière et il est très important de compter sur une équipe forte pour aborder les Grands Tours, et c'est ce que je trouve chez Quick-Step Floors".

"Je veux voir ma carrière comme un projet. Il y a deux ans, j'étais un peu dans l'incertitude, je ne savais si je pouvais jouer ma carte pour le classement général dans un Grand Tour. J'ai reçu cette confirmation grâce à l'équipe. L'année prochaine, je ne vais pas me concentrer uniquement sur les Grands Tours, je sais que je peux bien faire sur les classiques mais aussi des courses à étapes d'une semaine comme Liège-Bastogne-Liège, Paris-Nice, Tirreno-Adriatico ou le Tour de Suisse."

Quant à Patrick Lefevere, il n'a pas caché sa satisfaction de poursuivre sa collaboration avec le champion du Luxembourg. "Je suis fier et heureux d'avoir réussi à prolonger son contrat jusqu'en 2020. Bob est un leader naturel et l'un des coureurs les plus prometteurs du peloton. Depuis qu'il est arrivé chez nous, il a joué un rôle déterminant pour l'équipe que ce soit au Giro ou aux Championnats du Monde du contre-la-montre à Doha."

Kirsch confirmé chez WB Veranclassic en 2018



Autre prolongation de contrat dans le chef des coureurs luxembourgeois: celle d'Alex Kirsch. Après une première année convaincante sous le maillot de WB Veranclassic, l'ancien champion national Espoirs portera les couleurs de la formation belge une saison supplémentaire.



Pour rappel, Ben Gastauer a lui aussi prolongé son contrat avec Ag2r jusqu'en 2020. Quant à Laurent Didier, son contrat avec la formation Trek est assuré jusque fin 2018. Reste le cas de Jempy Drucker. Son parcours avec BMC se termine à la fin de l'année 2017 mais selon toute vraisemblance, il devrait prolonger son parcours aux côtés de Greg Van Avermaet et Richie Porte.