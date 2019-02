A l'instar du football, le premier mois de l’an neuf a été propice aux transferts dans les clubs de Ligue 1. Differdange 03, le Racing et l'US Esch ont frappé fort en recrutant des éléments de D1 et de D2 portugaises.

Mercato: le FCD03, le Racing et Esch les mieux armés

Le point sur les transferts en Ligue 1

Par Stéphane Guillaume

Le FCD03 est certainement le club qui a frappé le plus fort durant ces transferts hivernaux avec l'arrivée du gardien Filipe Cardoso et de Ruben Reis, deux joueurs qui ont foulé les parquets de D1 portugaise. Le Racing et Esch ont aussi été actifs avec des joueurs issus de D2 portugaise. Tous les autres clubs ont aussi profité du mercato pour se renforcer, majoritairement avec des joueurs déjà passés dans différents clubs de Ligue 1 voir de Ligue 2.



Amicale Clervaux Futsal

Départs: Joao Soares et Bryan Nascimento (FC Wiltz 71).

Arrivées: Roberto Texeira, Luis Texeira (FC Bettendorf), Dominique Carveiro et Eduardo Da Silva (nouvelles licences).

AS Sparta Dudelange

Arrivées: Fabio Ferreira (FC Differdange 03) et Bruno Gavina (58 Latdevils Garnich).

aucun départ

FC Bettendorf

Aucune arrivée



Départs: Adilson De Pina Barros (FC Nordstad), Roberto Texeira et Luis Texeira (Amicale Clervaux Futsal).

FC Differdange 03

Arrivées: Ruben Reis (Modicus, Portugal) et Filipe Cardoso (SC Braga, Portugal).

Départs: Fabio Ferreira (AS Sparta Dudelange), Jorge Pereira, Darko Duvnjak et Marco Almeida.



Miguel Malhão va mettre toute son expérience au service de l'US Esch. Photo: Stéphane Guillaume

Futsal US Esch

Arrivées: Miguel Malhão et Mario Pimentel (Grupo Recreativo Vilaverdense Futsal, Portugal).

Départs: Moise da Costa (Clube Desportivo Santa Clara, Portugal) et André Sebastião (RAF Differdange).

Futsal Club Nordstad

Arrivées: Adilson De Pina Barros (FC Bettendorf) et Leandro Dias (Futsal Wilwerwiltz)

aucun départ

Red Boys Aspelt

Arrivées: Miguel Neto, Mohamed Benkejjanne (RAF Differdange), Mateo Tolo et Alen Milak (nouvelles licences).

aucun départ



Samba 7 Futsal Niederkorn

Arrivées: Fabio Cruz (58 Latdevils Garnich) et Yassine Lakrich (Marly Futsal Club).

Départ: Helton Varela (CS Fola Esch).

Union Racing Luxembourg Futsal

Arrivées : João Guerrinha et Samuel Noronha (Grupo Desportivo Fabril do Barreiro, Portugal).

aucun départ



Union Titus Pétange Futsal

Arrivées: Miguel Oliveira Borges et Dino Delgado (RAF Differdange).

Départ: Patrick Rodrigues (Fola Esch).



Dino Delgado débarque à l'Union Titus Pétange en provenance du RAF Differdange. Photo: Stéphane Guillaume