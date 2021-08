L'homme d'affaires luxembourgeois entend faire monter le club bordelais au sommet du classement. Mais plusieurs obstacles se dresse sur sa route, à commencer par le temps: le premier match de sa nouvelle équipe est prévu dans deux semaines.

Gérard Lopez veut propulser les Girondins «au sommet»

L'homme d'affaires luxembourgeois entend faire monter le club bordelais au sommet du classement. Mais plusieurs obstacles se dresse sur sa route, à commencer par le temps: le premier match de sa nouvelle équipe est prévu dans deux semaines.

(m.d. avec Peter Hacker) Près d'un mois après sa nomination à la présidence du club bordelais, les objectifs de Gérard Lopez pour les Girondins de Bordeaux se précisent. L'homme d'affaires luxembourgeois vise en effet «le sommet» du classement, grâce à un jeu «un peu agressif mais toujours contrôlé», a-t-il indiqué jeudi lors d'une conférence de presse.

Gerard Lopez à la tête des Girondins de Bordeaux Le gendarme financier du football français a officiellement approuvé lundi soir l'offre de reprise de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois. Laquelle permet au club bordelais de se maintenir en L1 pour la prochaine saison.

Après avoir convaincu l'autorité de surveillance financière du football professionnel français(DNCG), le Luxembourgeois a pris le club bordelais à bras le corps, et procédé à quelques changements. Entraîneur des Girondins depuis 2020, Jean-Louis Gasset a été remplacé par Valdimir Petkovic, à qui l'équipe nationale Suisse doit notamment son succès de l'Euro face aux champions du monde français.

Mais la vidéo annonçant sa nomination, rappelant justement cette défaite, a choqué dans l'Hexagone, tout comme les propos de ce nouvel arrivant: l'entraîneur bosniaco-suisse a admis en conférence de presse «ne pas connaître l'équipe de Bordeaux, et encore moins le championnat français».

Outre ce nouvel entraîneur, Gérard Lopez est parvenu à faire signer le milieu de terrain Issouf Sissokho, en provenance du Mali, et les latéraux Gideon Mensah et Ricardo Mangas, originaires de Salzbourg et de Porto. Des embauches modestes, sous le coup d'une interdiction de la DNCG: le club bordelais ne peut investir dans des joueurs au delà de ce qu'il gagne par ses ventes. Une mesure qui devrait éviter à Gérard Lopez de répéter les mêmes erreurs qu'avec le club de Lille, qu'il a présidé de 2017 à 2020, laissant derrière lui une dette de 120 millions d'euros.

Reste que le nouveau président des Girondins est confronté à un adversaire de taille pour préparer son équipe: le temps. Le club doit en effet disputer son premier match face à Clermont-Ferrand dans deux semaines.

Une reprise sur fond de nostalgie S'il reconnaît «ne pas avoir été très convaincu» de reprendre les Girondins au départ, l'homme d'affaires luxembourgeois admet s'être impliqué dans le projet par nostalgie. «Les souvenirs d'enfance sont revenus», raconte l'enfant d'Esch-sur-Alzette qui suivait avec passion le football français. A l'époque, Bordeaux dominait largement, et comptait dans son équipe de futurs champions du monde comme Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu et Christophe Dugarry.

