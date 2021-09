Le transfert de l'attaquant français vers l'Atlético a été officialisé plus d'une heure après la fermeture du Mercato. Une surprise alors que le monde du foot guettait le départ de Kylian Mbappé pour le Real, qui n'a finalement pas eu lieu.

Mercato français

Griezmann part, Mbappé reste

(AFP) - Un mercato historique a pris fin mardi, au-delà même de minuit. Plus d'une heure après la fermeture du marché, le FC Barcelone a officialisé le transfert d'Antoine Griezmann vers l'Atlético Madrid. Une surprise de dernière minute alors que tous les regards étaient rivés sur Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid.

«Grizou» est prêté pour une saison, plus une autre avec obligation d'achat au bout, au club où il a explosé et qu'il avait quitté deux ans plus tôt pour le Barça. Le géant catalan perd finalement deux de ses joueurs phares, sa star Leo Messi ayant signé avec le PSG après plus de vingt ans au club dont il a écrit la légende. Criblé de dettes, le FC Barcelone a allégé sa masse salariale et recruté deux attaquants de renom, l'Espagnol Sergio Agüero et le Néerlandais Memphis Depay, ainsi que le jeune défenseur espagnol Eric Garcia.

Côté Real, la déception est grande. Après une première proposition à 160 millions d'euros, le club madrilène a augmenté la mise de 20 millions supplémentaires, pensant convaincre le PSG de lui céder Kylian Mbappé. Le président qatari, Nasser Al-Khelaifi, ne s'est finalement pas laissé tenter. C'est donc avec le trio d'attaquants Messi-Mbappé-Neymar que le club parisien démarrera la saison.

Faute de Mbappé, les seules arrivées notables au Real sont celles de l'Autrichien David Alaba, du Français Eduardo Camavinga depuis Rennes, et du retour de prêt du Gallois Gareth Bale.

La crise du Covid n'a pas changé ses habitudes: le championnat d'Angleterre reste le plus dépensier avec sept des dix transferts les plus onéreux de l'été. La recrue la plus chère a atterri à Manchester City avec le milieu offensif d'Aston Villa et nouveau chouchou des fans anglais, Jack Grealish, pour 117 millions d'euros. Chelsea, champion d'Europe en titre, a dépensé 115 millions d'euros pour Romelu Lukaku (Inter Milan).

Mais c'est peut-être Manchester United qui a tiré le gros lot en faisant revenir Cristiano Ronaldo. En plus de «CR7», MU a aussi attiré Raphaël Varane (Real Madrid, 40 millions d'euros) et Jadon Sancho (Dortmund, 85 millions d'euros).