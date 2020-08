Le départ du Tour de France depuis Copenhague, initialement prévu en juillet 2021, aura finalement lieu en... 2022. Un décalage décidé afin d'éviter un chevauchement des événements sportifs dans la capitale danoise.

Sport 2 min.

Même en 2021, le départ du Tour devra être reporté

(AFP) - Décidément, le covid-19 aura joué avec les nerfs des organisateurs du Tour de France. Non seulement, voilà la mythique épreuve cycliste obligée de se courir en septembre et selon un protocole sanitaire qui risque de lui faire perdre de son charme, mais ce lundi une autre mauvaise nouvelle est arrivée depuis le nord de l'Europe. «Nous accueillerons la plus grande course cycliste au monde à Copenhague en 2022», a ainsi déclaré Frank Jensen, le maire de la capitale danoise.

La motivation des élus est simple: l'été prochain, la ville ne veut pas voir l'événement pour lequel elle doit verser plusieurs millions se retrouver éclipsé par d'autres temps forts sportifs. Car la crise du coronavirus a entraîné le décalage dans le calendrier des Jeux olympiques de Tokyo, par exemple. Mais c'est aussi le cas pour l'Euro de football -reporté d'un an pile- et dont Copenhague est une des villes d'accueil...

«Je suis heureux que nous ayons réussi à garantir un départ danois du Tour en 2022», a déclaré Frank Jensen dans un communiqué. «En contrepartie, les Danois peuvent se réjouir en vue d'une fête populaire jaune encore plus grande en 2022 et qu'on aura, je l'espère, éloigné le (risque de) coronavirus», a-t-il ajouté.

Les étapes danoises 1re étape: Copenhague - Copenhague (c-l-m. ind.) de 13km

2e étape: Roskilde - Nyborg 199km

3e étape: Vejle - Sonderborg 182km

Après s'être élancé de Copenhague le 1er juillet, le Tour 2022 restera sur les terres danoises pour deux autres étapes disputées lors des deux journées suivantes. Pour ce qui est de l'édition 2021, une alternative pour le lieu de départ pourrait être la Bretagne dont la candidature tient la corde, selon Le Télégramme.

Pour rappel, le Tour de France 2020 s'élancera de Nice le 29 août pour trois semaines de course avant de rejoindre Paris le 20 septembre. Jamais dans son histoire, la Grande Boucle ne s'est élancée aussi tard dans la saison. A noter encore que le calendrier mondial a repris ce samedi avec les Strade Bianche, une épreuve remportée en solitaire par le Belge Wout van Aert.

Les prochains départs du Tour de France

2020: Nice

2021: Bretagne (?)

2022: Copenhague