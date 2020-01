Le Russe, valeureux finaliste de l'US Open, et la Tchèque, n°2 mondiale, ont profité des toits qui protègent les courts Rod Laver et Margaret Court pour passer au troisième tour de l'Open d'Australie, jeudi lors d'une journée à nouveau perturbée par les intempéries.

Medvedev et Pliskova passent malgré la pluie

Le Russe, valeureux finaliste de l'US Open, et la Tchèque, n°2 mondiale, ont profité des toits qui protègent les courts Rod Laver et Margaret Court pour passer au troisième tour de l'Open d'Australie, jeudi lors d'une journée à nouveau perturbée par les intempéries.

(AFP) - Cette quatrième journée à Melbourne doit se terminer dans la Rod Laver Arena avec le deuxième tour de Rafael Nadal (n°1 mondial), contre l'Argentin Federico Delbonis (76e). Medvedev, finaliste de l'US Open en septembre, a écarté le qualifié espagnol Pedro Martinez (168e) 7-5, 6-1, 6-3 mais a tenu à insister sur la difficulté de ce match, «en particulier au premier set». «Mais il a moins d'expérience que moi, alors même quand il jouait le feu au premier set, je savais que je devais m'accrocher et être présent tout au long du match», a analysé le Russe de 21 ans (4e).

Pliskova (2e), elle, a poursuivi sans problème son parcours à Melbourne, même si elle a estimé ne pas avoir livré «un beau match» contre l'Allemande Laura Siegemund (72e), éliminée 6-3, 6-3. «Son jeu ne me convient pas. J'espère mieux jouer au prochain tour», a estimé la Tchèque de 27 ans, lauréate de son 16e titre WTA le 12 janvier à Brisbane et qui avait atteint les demi-finales à Melbourne l'an dernier.

En soirée, le n°1 mondial Rafael Nadal a dominé l'Argentin Federico Delbonis (76e) 6-3, 7-6 (4), 6-1 en 2h30' pour se glisser au troisième tour. L'Espagnol de 33 ans a souffert dans la deuxième manche, mais «dans le troisième set, j'étais plus relâché et plus agressif», a-t-il expliqué. Finaliste à Melbourne l'année dernière et lauréat en 2009, il affrontera samedi son compatriote Pablo Carreno (30e) pour une place en 8es de finale.

Nouveaux retards

Alexander Zverev, 7e mondial, s'est lui aussi qualifié pour le troisième tour en écartant le Bélarusse Egor Gerasimov (98e) 7-6 (5), 6-4, 7-5. Au prochain tour, l'Allemand affrontera le Géorgien Nikoloz Basilashvili (29e) ou l'Espagnol Fernando Verdasco (51e) pour tenter d'atteindre les 8es de finale, un stade de la compétition qu'il n'a atteint qu'une seule fois à Melbourne, l'an dernier, mais n'a pas dépassé. Fin de parcours, en revanche, pour la Lettone Jelena Ostapenko, lauréate à Roland-Garros en 2017 et ex-n°5 mondiale retombée au 45e rang, qui jouait l'Open d'Australie pour «s'occuper» après le décès de son père au début du mois. Elle a été éliminée par la Suissesse Belinda Bencic (7e) 7-5, 7-5.

La Lettonne Jelena Ostapenko, qui jouait l'Open d'Australie pour «s'occuper» après le décès de son père au début du mois, a été éliminée par la Suissesse Belinda Bencic 7-5, 7-5. AFP

Après les fumées, la pluie et le vent, c'est le sable qui a contrarié le programme jeudi, obligeant les organisateurs à repousser le début des matchs sur les courts extérieurs salis par une poudre ocre. Les forts vents qui ont balayé Melbourne mercredi ont en effet charrié du sable qui a été déposé par les fortes pluies de la nuit. Si bien que, alors que les rencontres ont bien commencé à 11 heures sur les courts principaux protégés par des toits, ils ont été fortement retardés sur les courts annexes. Dans un premier temps, deux matches ont démarré avec une heure et demie de retard, avant d'être interrompus par une nouvelle averse. Les parties ont été lancées à 14h30.

Au total, 19 matches du deuxième tour des simples messieurs et dames sont programmés jeudi sur les courts extérieurs. La pluie avait complètement désorganisé la 1re journée lundi, provoquant le report de plusieurs dizaines de matchs à mardi pour une deuxième journée particulièrement chargée (88 rencontres ont été jouées). Pourtant, alors que la météo perturbait encore jeudi les tableaux des simples messieurs et dames, la n°1 mondiale australienne Ashleigh Barty a eu le privilège de jouer son match de double associée à l'Allemande Julia Goerges sous le toit de la Melbourne Arena. Aucun autre double n'a été programmé sur un court protégé.