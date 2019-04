En place depuis la saison 2015-2016, Joao Teixeira avait annoncé en décembre qu'il mettrait un terme à son aventure à Medernach à la fin de la saison. C'est Olivier Lickes qui a été choisi par la direction pour lui succéder.

Medernach: le successeur de Teixeira est connu

En place depuis la saison 2015-2016, Joao Teixeira avait annoncé en décembre qu'il mettrait un terme à son aventure à Medernach à la fin de la saison. C'est Olivier Lickes qui a été choisi par la direction pour lui succéder.





(AF). Joao Teixeira et le Blo-Waiss Medernach, c'est une histoire qui marche. En seulement quatre ans, il a amené et stabilisé le club en Division 1. Cette année, il se positionne même comme outsider pour l'accès à la Promotion d'Honneur, que Medernach n'a plus connue depuis 1981.

En plus de cela, toujours sous Teixeira, les Bleu et Blanc ont atteint la finale de la coupe FLF l'année dernière. Cet été pourtant, la collaboration fructueuse prendra fin.

C'est Olivier Lickes, l'ancien défenseur de Rosport qui reprendra le flambeau. Âgé de 30 ans, il était entraîneur adjoint de la Jeunesse Biwer jusqu'à il y a quelques semaines encore. Il débutera en juillet sa première expérience en tant qu'entraîneur principal.

Remplacer Teixeira ne sera pas une mince affaire. Olivier Lickes aura à coeur d'apporter toute son expérience dans les installations de Stegen pour montrer de quoi il est capable.