Pour cette quinzième journée de Division 1, Medernach et Mersch se sont quittés dos à dos, alors que les locaux menaient 2-0. Dans la série 2, Grevenmacher, vainqueur 0-1 à Bertrange, profite du match nul entre Mondercange et Weiler-la-Tour pour recoller à la tête.

Medernach gaspille à nouveau, bonne opération pour Grevenmacher

Le leader de la série 1 Steinsel battu par Bastendorf

Par Andy Foyen



La semaine dernière, le Blo-Waiss Medernach menait 0-2 à la mi-temps contre Useldange. Le club nordiste ne se laissait pourtant pas démonter et revenait à hauteur en fin de match. Ce week-end, Medernach a vécu le même scénario dans ses installations. Après 33 minutes, il menait 2-0 contre le Marisca Mersch grâce au duo Mendes-Guimaraes. Mais en seconde mi-temps, Almeida et El Kanouni, tous les deux entrés au jeu, ont parfaitement saisi leur chance et sont parvenus à rétablir l’égalité.

21 Fabio Gaspar tente de stopper Kevin Trindade. Medernach et Mersch ont fait match nul 2-2. Photo: Stéphane Guillaume

«On mène 2-0. On manque des occasions de faire le 3-0. Et comme le week-end dernier, notre deuxième mi-temps laisse à désirer. On n’était plus assez concentrés. Mersch en a profité. Ils ont tiré deux fois au but et ils ont marqué deux fois. C’est un manque d’expérience de notre part», pestait João Teixeira, l’entraîneur local.



Le Marisca perd néanmoins deux places au classement au profit de Lintgen et de Steinfort. Le Sporting grimpe en effet à la dixième place suite à son succès très important contre Useldange (4-1). Bastendorf en profite pour léguer la lanterne rouge à la Jeunesse. En s’offrant le scalp de Steinsel, le leader, par 2-1, Bastendorf se relance dans la course au maintien. Lintgen, en toute fin de match, a remporté la mise 3-2 contre Berdorf-Consdorf et réalise donc également la belle opération en bas de tableau.



Sanem et l'ASL Porto victorieux

En déplacement à Bertrange, treizième en série 2, le CSG aura dû être patient. Solide défensivement, le Sporting aura donné des cheveux gris aux supporters mosellans qui avaient fait le déplacement. Le cadenas a finalement sauté à la 75ème minute à la suite d'une réalisation de Mark Andrade. Derrière, Bertrange n’aura pas su trouver les arguments pour revenir au score.



«On n’avait pas besoin de souffrir autant. Mais l’essentiel, c’était de prendre les trois points. Je suis content de la réaction de mes joueurs. Ils ont affiché une belle mentalité. Maintenant, il faut continuer à bosser», nous expliquait Alvaro Da Cruz, qui avait remplacé Luc Müller à la tête du CSG à la mi-saison.

Grevenmacher tape un grand coup sur la table puisque tous ses rivaux ont concédé des points ce week-end. En partageant avec le leader mondercangeois, Weiler-la-Tour a perdu plus que deux points dans la course. Levy Rougeaux et Thomas Battaglia ont dû quitter prématurément la pelouse sur blessure, tandis que Gonzalez s’est vu exclure pour une faute nécessaire.

Dans le bas du classement, l’ASL Porto n’a pas manqué son rendez-vous à six points en l’emportant 1-0 contre Schifflange. Il se rapproche de la onzième place du Red-Black Égalité qui n’a pu contenir l’Union Remich-Bous pourtant réduite à dix une bonne partie de la rencontre. Sanem continue sa marche en avant en s’imposant 2-1 contre Mensdorf et s’éloigne de la zone rouge pour se classer actuellement en huitième position.

Ils ont dit

Alberto Freitas (entraîneur de Berbourg): «On est bien entré dans le match. On les a pris à la gorge. Mais malheureusement, on concède un goal entaché d’un hors-jeu (…). On a essayé de pousser pour revenir avant la pause mais nous n’y sommes pas parvenus. En deuxième période, on avait le match en main et on est parvenus à renverser la vapeur.» Berbourg - Kayl-Tétange 2-1

Jhemp De Almeida (entraîneur de Weiler-la-Tour): « Après 20 minutes, Levy Rougeaux a senti une gêne. Il a essayé de continuer, mais il a dû sortir. Même scénario ensuite pour Battaglia. On a donc dû faire deux changements en première mi-temps. Après la pause, notre gardien Christopher Gonzalez reçoit un carton rouge. On a de la chance que le penalty qui a succédé soit passé à côté , on est finalement parvenus à garder le 0-0.» Mondercange - Weiler-la-Tour 0-0



Nilton Rocha et Schieren ont été défaits sur le terrain de Äischdall. Photo: Hans Krämer

Nilton Rocha (entraîneur de Schieren): «Nous avons été volés… C’était un match très compliqué, très fermé. Aucune des deux équipes ne voulait perdre mais nous avions la maîtrise du jeu. L’arbitre ne nous accorde pas un penalty pourtant clair. C’est dommage et ça fait mal. Après on prend un but à la 95e minute. C’est frustrant.» Äischdall - Schieren 1-0

Jean-Marie Reichling (entraîneur de Bastendorf): «Ce n’est pas immérité. Ils menaient 0-1 en première mi-temps suite à une erreur de notre part. Pour une fois, l’équipe s’est fait violence. En deuxième mi-temps, ils nous ont peut-être un peu pris de haut. On ne voyait pas de différence sur le terrain. En voyant la deuxième mi-temps, notre victoire est méritée.» Bastendorf - Steinsel 2-1



Les chiffres

9 – Sur 14 équipes, 9 ont trouvé le chemin des filets au moins deux fois. Cette efficacité fait de la quinzième journée l’une des plus prolifiques depuis le début du championnat de la série 1.

0 – A chaque fois que le FC Mondercange perd des points, le match se clôture sur le score de 0-0. L’affrontement contre Weiler-la-Tour n’aura pas fait exception à cette règle. C’est également le deuxième nul consécutif pour les Rouge et Noir.

L'affiche à suivre

Bertrange n'aura bientôt plus le droit à l’erreur. A quatre points de l'ASL Porto qui est actuellement barragiste, le Sporting va devoir marquer des points et le plus tôt sera le mieux. Leur chemin de croix va croiser la route de Bettembourg qui jouera sans grande pression grâce à ses 21 points. Bettembourg - Bertrange sera l'affiche du 10 mars.



