Medernach et Steinsel ont gagné leur ticket pour la finale de la coupe FLF. Medernach a inscrit le but de la victoire très tôt dans la rencontre et Steinsel a construit son succès après la pause. L'Alisontia tentera d'être la première équipe à remporter deux fois le trophée.

Sport 4 min.

Medernach et Steinsel en finale de la Coupe FLF

Christophe NADIN Medernach et Steinsel ont gagné leur ticket pour la finale de la coupe FLF. Medernach a inscrit le but de la victoire très tôt dans la rencontre et Steinsel a construit son succès après la pause. L'Alisontia tentera d'être la première équipe à remporter deux fois le trophée.

Par Daniel Pechon



Medernach et Steinsel ont gagné leur ticket pour la finale de la coupe FLF. Medernach a inscrit le but de la victoire très tôt dans la rencontre et Steinsel a construit son succès après la pause. L'Alisontia tentera d'être la première équipe à remporter deux fois le trophée.

Mersch a perdu sa demi-finale en première période en dilapidant de nombreuses occasions et Medernach l'a gagnée en seconde, en neutralisant parfaitement son adversaire.



Edgar Gomes en duel avec Jorge De Oliveira. Photo: Michel Dell'Aiera

Alors qu'au total des deux affrontements entre les deux équipes en championnat, 13 buts avaient été marqués, un seul a émaillé cette demi-finale entre Mersch et Medernach. «Un une-deux avec mon capitaine Steve Veiga dans le rectangle, et, à environ huit mètres du goal, je place du pied droit», explique le buteur de la rencontre Jorge Rafael De Oliveira Miranda, le joueur de Medernach. Ce sera le seul goal du match.

En première mi-temps, Mersch a gaspillé les occasions. Samy Sebaa, Otmane Kanouni, Jeff Wies et Kevin Madeira ont créé le danger mais sans résultat. En seconde, elles furent plus rares. Medernach a même été plus dangereux en contre avec Stephan Morgado qui s'est vu annuler un but de manière douteuse. Pour le Marisca, un débordement sur la gauche de Fabio Santos a fait trembler Medernach mais l'envoi décentré du joueur de Mersch a longé la ligne.

Puis Frédéric Thill, dos au goal, a dévié de la tête un envoi mais Adrian Kowalski, le gardien visiteur, était sur la trajectoire. Le score ne bougeait plus (0-1). «Une grande déception. La volonté y était, on a tout mis», expliquait abattu assis sur le terrain Frédéric Thill , l'avant de Mersch, après le coup de sifflet final.

Scott Kops, renversant pour Steinsel

Face à Junglinster, Steinsel a inversé la situation en seconde période. La Jeunesse avait pris l'avance par Housseyn Tebbout juste avant la pause. Après le passage aux vestiaires, la rencontre changeait de physionomie. Steinsel était plus entreprenant et Junglinster reculait. Changement gagnant pour Antonio Teixeira, le coach de Steinsel. Scott Kops, un junior, entré en jeu un peu avant l'heure de jeu, allait devenir le héros de la soirée. D'abord en égalisant en reprenant victorieusement de la tête un centre sur pratiquement son premier ballon.

Ensuite à un quart d'heure de la fin, lancé en profondeur par Sidney Lima, lui aussi rentré au jeu peu avant, Scott Kops, 17 ans, battait une seconde fois en moins de 20 minutes le portier de la Jeunesse. La marque ne changeait plus et Steinsel devenait la première équipe à se qualifier une seconde fois pour la finale de la coupe FLF, la deuxième en trois saisons. Vainqueur en 2015-16, l'Alisontia avait éliminé en demi-finale... Medernach sur son terrain 2-3, son futur adversaire en finale.

Mersch - Medernach 0-1

Pedro Teixeira (Medernach): «J'avais déjà dû remplacer deux joueurs après quelques minutes, François Augusto à l'échauffement et Antonio Carvalho, mon arrière central en début de match. On a même marqué notre but quand nous étions à 10 sur le terrain avant le remplacement d'Antonio. J'avait fait tourner l'effectif dimanche en prévision de cette demi-finale. Une première mi-temps équilibrée. En seconde période, on doit tuer le match mais le juge de touche a été un peu fantasque dans ses décisions. Mersch n'a pratiquement pas eu d'occasion en seconde période. Victoire méritée.»



Pedro Teixeira exulte. Medernach est en finale. Photo: Michel Dell'Aiera

Patrick Leogrande (Mersch): «Si on regarde la première mi-temps, on a quatre à cinq occasions, la première après quatre minutes. Une seule convertie aurait changé le match. Mais on a été aussi chanceux que Medernach n'aggrave pas le score en contre en seconde période. Mais je n'ai pas vu la rage de vaincre dans mon équipe. Malheureusement, ce fut un peu la même chose durant le second tour. Il n'y avait pas de concurrence dans l'équipe, chaque joueurs savait qu'il jouerait. C'est dommage.»

Steinsel - Junglinster 2-1

Antonio Teixeira (Steinsel): «On est rentré en seconde mi-temps avec une attitude plus agressive, alors que Junglinster avait eu la possession du ballon en première mi-temps. Supérieur après la pause, on a mérité cette victoire face à une équipe qui possède de belles individualités. A la pause, mon message était d'être un peu plus agressif.»

Johann Bourgadel (Junglinster): «Élimination logique pourtant nous avions fait le plus dur en ouvrant le score avant la mi-temps. Nous reprenons la seconde période et là je ne sais pas pour quelle raison, nous reculons. Sans être dangereux, notre adversaire parvient à nous acculer dans notre camp et nos joueurs offensifs n'ont plus été dangereux. On va tâcher de finir le mieux possible la saison qui nous a épuisés, moi le premier. Je suis fatigué mais je tiens déjà à féliciter mon équipe pour le travail réalisé depuis le début de saison. Heureusement que le vestiaire est fort car l'atmosphère est un particulière depuis quelques semaines.»

Incidents

Johann Bourgadel: «Je tiens à souligner que depuis que je suis au pays je n'ai jamais senti une atmosphère aussi malsaine dans une enceinte sportive. On s'est fait insulter tout le match. Certains supporters ont voulu en venir au mains. Un de mes joueurs s'est fait frapper par derrière par... une dame! Mais je le répète Steinsel mérite sa qualification.»