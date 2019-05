Disputé devant 1.897 spectateurs, le duel entre Erpeldange et Medernach a vu la victoire 3-1 du pensionnaire de D1 après les prolongations. Un succès mérité synonyme de retour en Promotion d'Honneur 38 ans après le dernier passage.

Sport 5 min.

Medernach de retour en PH 38 ans après

Disputé devant 1.897 spectateurs, le duel entre Erpeldange et Medernach a vu la victoire 3-1 du pensionnaire de D1 après les prolongations. Un succès mérité synonyme de retour en Promotion d'Honneur 38 ans après le dernier passage.

Par Vincent Lommel



Le match. - La peur de perdre. Le dernier match de barrage d’Erpeldange face à une équipe de D1, Mertert-Wasserbillig, s’était soldé par une cruelle désillusion. La descente constituait un mauvais souvenir. Trois ans plus tard, l’envie était de chasser les vieux démons. C’est manqué. Les évacuer n’est pas chose si facile. Le premier passage sera marqué par la domination de Medernach, plus technique, qui ose au détriment d’un adversaire tétanisé.



Légers comme l’air, Santos et Mendes posent des problèmes au FC 72, attentiste, laissant des espaces béants au milieu de terrain. Le secteur défensif est en souffrance face à la vivacité du Blo-Wäiss. Ce dernier aurait mérité, au minimum, un but d’avance au repos. Une reprise de la tête de Santos (6e) était écartée, en deux temps, par Ewertz.



Dany Barrela, en position idéale, au petit rectangle croquait sa tentative (14e). Si le danger était moins prononcé avec Billy Barrela (23e), Mendes prenait sa chance. La talonnade de Santos était veine (33e). Mendes mis sur orbite par Santos déposait Scheier. Son envoi manquait de précision (37e). Avant le repos, le FC 72 s’autorisait une reconversion offensive (41e). Pereira était imprécis.

Erpeldange: trois attaquants à la reprise... pour rien



Conscient des lacunes des siens, Chales Leweck se résout à jouer la carte offensive. Le trio Da Silva (puis Bassing) - Weis - Bunga devait faire la différence. La physionomie de la rencontre basculait lors du… quart d’heure de reprise. Pereira (57e) puis Fonseca (61e) plaçaient de premières banderilles. Les seules.



Le temps de se reorganiser et Medernach gaspillait deux incroyables occasions. Guimaraes (67e) puis Augusto (72e) oubliaient de faire mouche. Les prolongations étaient inévitables. Elles débutent en trombe: faute sans discussion du remplaçant M. Barrela sur Augusto. D. Pereira réussit le penalty (1-0, 97e). Le même Barrela manquera de réussite avec un envoi sur le poteau (105e). C’était sans compter sur le coup de boule d’Angelsberg sur un long ballon de Bunga (1-1, 109e).

Balle au centre. Le spectateur aurait pu s’attendre à l’épreuve des tirs au but. Dans un dernier sursaut d’orgueil, les Bleus s’arrachaient. Ils étaient récompensés de leurs louables efforts. Cardoso (2-1, 115e) et Augusto (3-1, 120+3) trompaient la vigilance d’Ewert. Avant le 3-1, l’arbitre M. Durieux n’a pas sifflé une faute de main dans le grand rectangle de Medernach...

La note du match: 11/20. Des occasions, surtout pour Medernach, avant le court réveil d’Erpeldange. En raison de la fatigue, le football était moins sexy au fur et à mesure. L’enjeu l’explique aussi.

Le fait du match: audacieux avant d’être fatigué, Medernach a eu l’opportunité de mettre à terre son adversaire. Il n’y arrivera pas. Il ne s’en voudra pas puisque l’issue est heureuse.

L’homme du match: Nivaldo Mendes. Il est du genre déroutant. Pour son dernier match avant de mettre le cap sur… Bissen descendant en D1, il voulait marquer les esprits et marquer tout court. Nettement, moins tranchant au deuxième acte, il laissera le soin à l’arrière gauche Daniel Pereira, l’homme des phases arrêtées, de réussir le penalty du 1-0 (98e). Fabio Santos Cardoso, le buteur du 2-1, a livré une prestation aboutie.

FC 72 Erpeldange - Blo-Wäiss Medernach 1-3

Terrain ZAC Klengbousbierg à Bissen, bonne pelouse, arbitrage de M. Durieux assisté de MM. Becker et Da Silva, 1.897 spectateurs. Mi-temps: 0-0 .

Evolution du score: 0-1 D. Pereira (98e s.p.), 1-1 Angelsberg (1-1), 1-2 Cardoso (115e), 1-3 Augusto (120+3).

Corners: Erpeldange (1+3+1+) ; Medernach (6+2+0+ ).

Cartons jaunes: Da Cunha (21e, pied en avant), Pereira (54e, antijeu), Fereira (79e, antijeu), Bassing (89e, antijeu) à Erpeldange; Santos (77e, faute par derrière), Pereira (90+1, antijeu), B. Barrela (104e, protestation), Guimaraes (116e, protestation) Fama (117e, faute par derrière), Parnasse (120e, gain de temps), Goncalves (120e, protestation) à Medernach.

ERPELDANGE: Ewertz; Do Rosario, Angelsberg, Pietrasik, Pereira, Fonseca, Da Cunha, Scheier (90+4 M. Barrela), Weis (75e Fereira), Da Silva (64e Bassing), Bunga.

Entraîneur : Charles Leweck.

MEDERNACH: Parnasse; Oliveira, D. Pereira, Daniel Pereira, Santos, T. Barrela (60e Fama), Mendes (90e Andrade), Guimaraes, Augusto, B. Barrela (111e Carvalho), D. Barrela (69e Goncalves).

Entraîneur: Joao Teixeira.

Ils ont dit

Pedro Teixeira (entraîneur de Medernach): «Je quitte le club avec la montée en PH, c’est génial. On a eu plusieurs fois la possibilité (quatre) pour mener au score. Il a fallu attendre les prolongations. Y émerger est plus beau mais, clairement, c’est dur pour le coeur. Le club retrouve la Promotion d’Honneur 38 ans après son dernier passage. Mon avenir se situe à Steinsel. Dès le mois décembre, j’avais signalé que je n’effectuerai pas même en cas de montée une cinquième saison de rang au Blo-Wäiss. Avec deux montées (D2-D1 et D1-PH) et une victoire en coupe FLF, le bilan est très bon. Je n’ai que des amis ici.»

François Augusto (joueur de Medernach): «La victoire est amplement méritée. Nous avons eu les meilleures occasions. L’égalisation a fait mal et a été difficile à encaisser. N’empêche, on a eu les ressources mentales et physiques pour passer devant. Je n’ai pas tremblé au moment d’inscrire le 3-1. Le gardien était monté et il n’y avait plus aucune opposition. En confiance, je ne pouvais pas tirer à côté. Medernach est le club de mon coeur. Je rejoins Bissen à la rentrée.»

Sébastien Do Rosario (joueur d’Erpeldange): «En première mi-temps, l’équipe de D1 était Erpeldange pas Medernach. Plusieurs joueurs n’ont pas l’habitude de disputer un match couperet. Dès la reprise, on est passé à trois derrière… mais c’était insuffisant. Le but du 1-2 est un peu bête. Je concède une rentrée en touche et voilà. Nous ne méritions certainement pas mieux que Medernach. C’est vraiment dommage de perdre de la sorte.Il y aura des départs et partir sur une descente est moche. Mon avenir ne se situe plus au FC 72. C’est loin de mon domicile et les trajets me pèsent.»

Alain Reeff (président d’Erpeldange): «Il y a un penalty en notre faveur à 1-2 dans les derniers instants. Même les gens de Medernach l’affirment! C’est la deuxième fois que l’arbitre M. Durieux nous fait le coup.»