Maxime Monfort raccroche son vélo au clou

Les Messins n’ont pas réussi à bousculer une formation parisienne plus expérimentée et plus sûre d’elle (2-0). Face à un PSG amoindri, le FC Metz a tenté, par l’intermédiaire de Diallo surtout, mais a manqué d’explosivité dans son jeu pour espérer obtenir un résultat positif.