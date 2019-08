L'attaquant du Waldhof Mannheim Maurice Deville (27 ans, 37 sélections, 3 buts) figure dans la liste des 24 nominés appelés à affronter l'Irlande du Nord et la Serbie les 5 et 10 septembre.

Sport 3 min.

Maurice Deville de retour en sélection

Jean-François COLIN L'attaquant du Waldhof Mannheim Maurice Deville (27 ans, 37 sélections, 3 buts) figure dans la liste des 24 nominés appelés à affronter l'Irlande du Nord et la Serbie les 5 et 10 septembre.

Luc Holtz a dévoilé ce mercredi sa sélection de 24 éléments en vue des joutes de septembre de l'équipe nationale, le 5 en amical en Irlande du Nord, puis le 10 (20h45) contre la Serbie au Josy Barthel en éliminatoires de l'Euro 2020.

Tenant compte des défections en attaque d'Aurélien Joachim, à cours de compétition et qui s'entraîne actuellement avec le FC Den Bosch en vue d'y décrocher un contrat, et de Stefano Bensi, blessé, l'Ettelbruckois n'avait d'autre choix que de rappeler Maurice Deville, promu cet été en 3e Bundesliga avec son club de Mannheim et pilier de l'équipe depuis le début de saison.

On n'avait plus revu le fils de Frank chez les Roud Léiwen depuis le 15 octobre 2018 et un match à domicile contre Saint-Marin.

Olesen, clap, première!

A l'instar du puncheur du Waldhof, Tim Hall (22 ans, 1 sélection), transféré cet été au Karpaty Lviv, Aldin Skenderovic (22 ans, 10 sélections), de retour lui au pays, au Progrès Niederkorn et Florian Bohnert (21 ans, 13 sélections, 1 but), désormais à Mayence, réintègrent un cadre qu'ils avaient déserté lors des rencontres de juin contre Madagascar, et en Lituanie et en Ukraine.

Après un séjour chez les Espoirs, Florian Bohnert revient dans les petits papiers de Luc Holtz Photo: Ben Majerus

Si la sélection nationale A rentre cette fois officiellement dans l'ère «post-Mario Mutsch» (101 sélections, 4 buts), un petit nouveau fait son apparition en cette fin d'été 2019: le jeune Mathias Olesen, 18 ans, milieu de terrain dans l'équipe U19 du FC Cologne, formé à Mamer et au Racing.

Notons enfin l'absence du défenseur central Enes Mahmutovic (22 ans, 11 sélections), toujours à la recherche de temps de jeu avec son club néerlandais du MVV Maastricht.

Le début du stage avant le débat amical de Belfast contre l'Irlande du Nord (le 5 septembre à 20h45) est prévu le dimanche 1er septembre à 20 heures à Lipperscheid.

Le cadre des 24 joueurs

Gardiens: Anthony Moris (Excelsior Virton/BEL), Ralph Schon (UNA Strassen), Tim Kips (F91 Dudelange).

Défenseurs: Dirk Carlson (Karlsruhe SC/ALL), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Lars Gerson (IFK Norrköping/SUE), Laurent Jans (SC Paderborn/ALL), Kevin Malget (Excelsior Virton/BEL), Vahid Selimovic (Apollon Limassol/CYP), Aldin Skenderovic (Progrès Niederkorn), Marvin Martins (Karpaty Lviv /UKR), Tim Hall (Karpaty Lviv/UKR).

Milieux de terrain: Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL), Florian Bohnert (FSV Mayence/ALL), Christopher Martins (Young Boys Berne/SUI), Mathias Olesen (1.FC Cologne U19/ALL), Chris Philipps (Legia Varsovie/POL), Danel Sinani (F91 Dudelange), Olivier Thill (FK Oufa/RUS), Vincent Thill (US Orléans/FRA).

Attaquants: Daniel Da Mota (Racing FCUL), Gerson Rodrigues (Dynamo Kiev/UKR), Dave Turpel (Excelsior Virton/BEL), Maurice Deville (Waldhof Mannheim/ALL).