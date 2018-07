Interrompue mercredi soir à 6-7 (4), 6-6 (3-5), la partie du deuxième tour de Wimbledon entre le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (35 ans, ATP 60) et la tête de série n°25, Philipp Kohlschreiber (34 ans, ATP 27) a rapidement tourné en faveur de l'Allemand, qui s'impose en trois manches, à chaque fois au bout du tie-break.

Maudits tie-breaks pour Gilles Muller

En l'espace d'une poignée de secondes, Gilles Muller (ATP 60) perd le jeu décisif (4-7), interrompu la veille à 3-5, et... la deuxième manche, à nouveau au tie-break 6-7. C'est ce qui s'appelle être pris à froid...

Mais le Reckangeois, mené deux sets à rien, repart au combat et aligne les jeux de service gagnants dans la troisième manche... au même titre que Philipp Kohlschreiber, lui aussi intransigeant sur sa mise en jeu. Et c'est le plus naturellement du monde qu'arrive le troisième tie-break de la partie.



Comme dans les deux précédents, la tête de série n°25 fait la course en tête (3-0, puis 5-2) et s'impose finalement 7-3, soit trois fois 7-6 et file au troisième tour.

Quant à Gilles Muller, quart-de-finaliste en 2017, il tombe dès le deuxième tour.