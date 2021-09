Les Roud Léiwen ont rendez-vous, au Stade de Luxembourg, ce mardi contre le Qatar. Cette fois, il s'agira juste d'un match-test. Une belle occasion pour le sélectionneur Luc Holtz de faire tourner son effectif.

Un onze renouvelé face au Qatar

(pj avec Jan Moranski) - Trois matchs en six jours. Même le footballeur le mieux entraîné est à bout de souffle avec un tel rythme de compétition. Et la question du physique va peser, ce mardi soir (20h45) quand le onze luxembourgeois retrouvera la pelouse du Stade de Luxembourg. Certes, l'hôte du jour n'est ''que'' le Qatar, certes il ne s'agit ''que'' d'un match-test mais le coach luxembourgeois sait que ses joueurs sont fatigués. Une méforme qui explique sans doute l'ampleur de la défaite face à la Serbie, samedi dernier (4-1).

«Non seulement physiquement mais aussi mentalement, c'est un énorme effort pour les joueurs, insiste d'ailleurs Luc Holtz. Surtout pour notre équipe, qui n'est pas aussi bien dotée en effectifs que d'autres équipes, ce n'est pas idéal.» Aussi faut-il s'attendre à beaucoup de rotation parmi les Roud Léiwen qui entreront sur le terrain. En tout cas, tout le staff de la FLF espère que le match se soldera par une victoire, comme lors de la rencontre contre l'Azerbaïdjan (2-1) le 1er septembre dernier.

Seulement, Luc Holtz ne pourra pas compter sur Vincent Thill, Lars Gerson, Vahid Selimovic et Marvin Martins (blessés), tout comme Diogo Pimentel et Eldin Dzogovic (covid+). Le sélectionneur, renouvelé jusqu'en 2023, devra aussi se priver des pièces maîtresses comme Gerson Rodrigues et Christopher Martins, repartis dans leur club respectif. Martins jouera avec les Young Boys de Berne en Super League suisse contre Zurich samedi, et l'attaquant Rodrigues est attendu, dimanche, à Metz pour défendre les couleurs de Troyes en Ligue 1.

A 17 ans, Yvandro Borges pourrait porter à nouveau les couleurs luxembourgeoises ce mardi soir. Photo : Ben Majerus

Le sélectionneur luxembourgeois a d'ailleurs dû répondre à bien des appels de directeurs sportifs lui demandant de ne pas surcharger untel ou untel, et surtout d'éviter tout risque de blessure qui pénaliserait les équipes en ce début de saison. Dans cette logique, Leandro Barreiro, Danel Sinani, Dirk Carlson, Laurent Jans, Mica Pinto ou Sébastien Thill ne devraient pas forcément jouer toute la rencontre face à l'hôte qatari.

«Ce sera une occasion pour les jeunes joueurs de montrer leur talent», se console Luc Holtz. Une chance, par exemple, pour Yvandro Borges, 17 ans. L'offensif a effectué sa première entrée en jeu face à la Serbie, autant lui offrir encore un peu de temps de jeu. Mais qui animera l'attaque du coup? Rodrigues, avec trois buts en quatre matches de qualification pour la Coupe du monde, a toute sa place dans le onze de départ. Maurice Deville ou Edvin Muratovic pourraient venir le remplacer durant les 90 minutes de match.

«Je veux voir une équipe sur le terrain qui est prête à obtenir un bon résultat, insiste le coach. Il est important pour tous les joueurs de tout donner, surtout les jeunes. Le match contre le Qatar est une préparation importante avant les matches d'octobre.» Car lors des prochaines rencontres qualificatives pour la Coupe du monde, Luc Holtz ne disposera toujours pas du vestiaire idéal. Christopher Martins (deuxième carton jaune) et Rodrigues (jaune-rouge) sont suspendus pour le match-retour contre la Serbie le 9 octobre.

D'où ce message adressé à ces jeunes éléments : «Les joueurs qui remplaceront leurs copains suspendus doivent montrer qu'ils peuvent nous aider». Mais, victoire ou défaite, le coach entend surtout se servir du match du jour (à guichets fermés, jauge limitée) pour conforter son groupe.

