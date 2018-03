En match avancé de la 19e journée de Promotion d'Honneur ce jeudi soir, Etzella est allé s'imposer 1-0 à l'Union Mertert-Wasserbillig. Une victoire étriquée qui permet aux sociétaires du Deich de prendre provisoirement la tête du classement avec 40 points, mais une meilleure différence de buts que Rumelange.

Match avancé en PH: Etzella prend la tête

Devant 150 spectateurs, au stade de la Sûre, la première mi-temps est stérile et pauvre en occasions: seules deux belles opportunités échoient à Joël Magalhaes (22e) et Julien Bidon (29e) en faveur d'Etzella.

Les visiteurs trouvent finalement l'ouverture à huit minutes du terme via Kevin Holtz, auteur de son septième but cette saison, mais ô combien important (0-1, 82e).

Jan Umlauf aura encore une opportunité d'alourdir la marque en faveur des visiteurs dans la foulée (83e), mais le score ne bougera plus. Etzella poursuit donc sa belle série et grimpe au faîte du classement avec 40 points et une différence de buts de 38-18 (+20) meilleure que celle de Rumelange (40 points également, mais une différence de buts de +16).

Il va sans dire que la rencontre au sommet de la 19e journée, Rumelange - Käerjéng, programmée ce vendredi à 19h30, offre encore plus de relief au vu du résultat enregistré ce jeudi.

Quant à l'Union Mertert-Wasserbillig, qui s'était inclinée... 0-7 au match aller à Ettelbruck, elle reste dans le ventre mou de la hiérarchie, à la huitième place avec 24 unités.

Le programme de la 19e journée

Joué jeudi

Union Mertert-Wasserbillig - Etzella 0-1

Vendredi

19h30: US Rumlange - UN Käerjéng

20h: Jeunesse Canach - Union Kayl-Tétange

Samedi à 18 heures

FC Erpeldange - US Sandweiler

Swift Hesperange - FF Norden 02

FC Wiltz - FC Mamer

Blue Boys Mühlenbach - CS Grevenmacher