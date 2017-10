(tof). La sélection marocaine va-t-elle compléter le casting du mois de novembre de l'équipe de Luc Holtz? L'hypothèse existe, mais Paul Philipp reste très prudent sur la date d'une rencontre orchestrée par Bouchaib Chahbi, cheville ouvrière des Lions Rouges.

La case du mardi 14 novembre est encore vide et Luc Holtz a rappelé à l'envi son souhait de jouer ce jour-là. Et si possible face à une «petite» nation.

On n'est pas tout à fait dans les clous avec le Maroc, référence sur le continent africain, mais la venue des Lions de l'Atlas entraînés par Hervé Renard serait une belle affiche pour boucler l'année.

«Oui, Bouchaib Chabbi a été mandaté pour prendre contact, mais c'est tout à fait possible que l'on joue au printemps aussi», concédait Paul Philipp.

On attendra encore quelques jours pour y voir plus clair. Et pour savoir si le match contre la Hongrie du vendredi 10 novembre à Differdange trouvera un prolongement.