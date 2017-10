(AFP) - Jusqu'où ira Federer? A 36 ans, le Suisse a conquis son sixième titre de l'année en mettant fin à l'invincibilité de son plus grand rival Rafael Nadal en finale du Masters 1000 de Shanghai, dimanche lors du 38e duel entre les géants du tennis.

Nadal avait remporté ses 16 précédents matches consécutifs, titres à l'US Open et Pékin compris, mais face à Federer, le n°1 mondial n'était pas au meilleur de sa forme et a encore dû déposer les armes (6-4, 6-3).

Depuis novembre 2015, c'est la cinquième fois de suite que «RF» s'impose devant le Majorquin, la quatrième fois cette année après l'Open d'Australie (finale), Indian Wells (huitième) et Miami (finale).

Il y a trois semaines, à Prague, les ténors s'étaient jetés dans les bras l'un de l'autre, heureux de remporter ensemble la «Laver Cup», exhibition initiée par Federer.

Dimanche, il n'y avait plus de copains sous le toit du stade Qi Zhong en forme de pétales de magnolia, l'emblème de Shanghai. Dans des conditions très rapides, se prêtant mieux à son jeu, Federer a débordé l'Espagnol, qui jouait avec un strapping sous le genou droit.

Grâce à 10 aces, trois breaks convertis et aucun concédé, le recordman des titres majeurs (19) terminait victorieux en 1h12 de ce 38e épisode de l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du tennis (23-15 désormais pour Nadal), née il y a un peu plus de treize ans à Miami.

Un an avant à Manacor...

Nadal, 17 ans, n'avait pas encore fait de Roland-Garros sa chasse gardée - 10 titres sur ses 16 «Majors» au total - mais s'était payé le culot de battre la référence du tennis en deux manches (6-3, 6-3).

En 2017, les deux évoluent toujours dans les hautes sphères et se sont partagé les quatre tournois du Grand Chelem: Melbourne et Wimbledon pour Federer, Roland-Garros et l'US Open pour Nadal. C'est un miracle si l'on se souvient de leur situation il y a un an.

Ils étaient tous deux à Manacor, sur les terres du Majorquin, en costume pour inaugurer l'académie de ce dernier. Chacun avait mis prématurément un terme à sa saison, Federer pour soigner son genou gauche, Nadal son poignet gauche.

«Un an après, c'est tellement bon de pouvoir partager ce court à Shanghai avec toi», a dit Federer lors de la remise du trophée, le 94e de sa carrière.

Le n°2 mondial, sacré aussi lors de deux autres Masters 1000 (Indian Wells, Miami) et à Halle, devient le deuxième joueur le plus titré de l'ère Open (depuis 1968) à égalité avec Ivan Lendl, derrière Jimmy Connors (109 trophées).

Encore du suspense pour la place de n°1



Cette victoire lui permet de maintenir une incertitude dans la course au trône de n°1 mondial en fin d'année, même si Nadal aura encore 1.960 points d'avance lundi à la «Race».

Il en restera 3.000 à prendre lors des trois derniers tournois où les rivaux sont engagés: Bâle (500), Paris (1000) et le Masters (1500). Federer peut continuer d'entretenir le suspense si son dos le laisse tranquille et s'il maintient ce niveau.

D'entrée, il a mis une intense pression sur Nadal et lui a fait perdre son premier jeu de service. Avec peu de fautes directes (5 contre 8) et des coups gagnants (16 contre 9) qui trouvaient souvent les lignes, Federer a maîtrisé la première manche.

Avec la même volonté d'abréger les échanges, il a encore fait craquer Nadal sur son engagement dans le cinquième jeu de la deuxième manche (3-2). Il s'est même permis de breaker une troisième fois l'Espagnol pour conclure la partie (6-3).

Trois ans après 2014, le Suisse est sacré pour la deuxième fois à Shanghai. Il s'agit de son 27e titre dans cette catégorie de tournois, situés derrières les «Majors» et le Masters dans la hiérarchie. Nadal partage le record (30) avec le Serbe Novak Djokovic.